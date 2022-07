sarà un giocatore del Barcellona. Dopo l’arrivo di Raphinha gli sbarchi a costo zero di Kessié e Christensen e il rinnovo di Dembelé: il club blaugrana riesce ad assestare il colpo da novanta, capace di scaldare la piazza, consegnando a Xavi il 33enne centravanti polacco, terzo miglior marcatore della Champions League alle spalle di Messi e Cristiano Ronaldo e attaccante capace di segnare 344 gol in 375 presenze con il Bayern Monaco.

Titolare di un contratto in scadenza al 30 giugno 2023, da diverse settimane l’entourage del calciatore aveva trovato un accordo su base quadriennale col Barcellona, che però aveva trovato delle resistenze nel trattare con il Bayern Monaco – inizialmente molto restio a voler intavolare una trattativa col club catalano a causa della sua delicata situazione debitoria ( qui per saperne di più ). La ferrea volontà di Lewandowski di rifiutare qualunque destinazione al di fuori del Barcellona e un’offerta leggermente migliorata da parte di Laporta hanno sbloccato uno dei trasferimenti più chiacchierati di questa sessione estiva di mercato.

Secondo, Bayern e Barça hanno raggiunto l’accordo sulla base di 45 milioni più 5 milioni di bonus. Già domani il polacco lascerà la Baviera per trasferirsi alla corte di Xavi che lo avrà già per la tournée americana. Il Bayern Monaco, che poche settimane fa aveva concluso l’acquisto di Sadio Mané dal Liverpool per circa 47 milioni di euro , potrebbe dirottare parte di questo denaro nell’acquisto di Matthijs De Ligt, difensore in uscita dalla Juventus.