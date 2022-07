a parametro zero. La formula delll'affare dell'estate: triennale da 6 milioni l'anno bonus compresi. Con la consueta trovata ad effetto sui social network la Roma ha ufficializzato l'acquisto di Paulo Dybala , trequartista ex Juventus giunto nella capitale. La formula delll'affare dell'estate: triennale da 6 milioni l'anno bonus compresi.

Ad

L'annuncio

Calcio La Roma perde di fronte a Dybala: lo Sporting la spunta 3-2 14 ORE FA

In seguito il club giallorosso tramite un altro post (profilo internazionale) ha ufficializzato l'ingaggio del giocatore che ha già sostenuto le visite mediche di rito e apposto la sua firma sul contratto che lo legherà fino al 2025 al club giallorosso. La "Joya" indosserà la maglia #21, numero a cui da sempre è molto legato: niente 10 di Francesco Totti, dunque.

Il comunicato

"AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Paulo Dybala. Il 28enne argentino arriva in giallorosso dopo aver trascorso le ultime 7 stagioni alla Juventus."

"Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2025."

“I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: la determinazione e la rapidità con cui la Roma ha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza”, ha dichiarato Dybala. “Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore, José Mourinho, con cui è un privilegio poter lavorare. Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con la maglia della Roma addosso”.

"Dybala è arrivato in Italia nel 2012 al Palermo. Dal 2015 si è trasferito alla Juventus, club con il quale ha vinto per 5 volte il campionato italiano. Con 98 reti, Dybala è il sesto miglior marcatore argentino della storia della Serie A."

Come cambia la Roma con Dybala?

timonata da José Mourinho: per la lotta scudetto c'è anche la Roma! Dybala giostrerà dunque sulla trequarti disegnata dallo Special One a braccetto con capitan Lorenzo Pellegrini e a supporto dell'inamovibile "9" Tammy Abraham, in attesa di capire Un colpo che sa di dichiarazioni d'intenti per la squadra: per la lotta scudetto c'è anche la Roma! Dybala giostrerà dunque sulla trequarti disegnata dallo Special One a braccetto con capitan Lorenzo Pellegrini e a supporto dell'inamovibile "9" Tammy Abraham, in attesa di capire cosa riserverà il futuro a Nicolò Zaniolo

Come cambia la Roma con l'arrivo di Dybala

Pogba: "Dybala? Ero in vacanza con lui, gli ho detto di rimanere"

Calciomercato Dalla clausola ai bonus: i retroscena del colpo Dybala-Roma IERI A 17:01