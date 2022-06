Qui Studio a Voi Stadio" su Telelombardia, Wilfried Gnonto ha ripercorso le tappe che l'hanno portato dall'Inter allo Zurigo e, di recente, della Nazionale di Roberto Mancini e agli onori della cronaca, specie dopo l'assist per Lorenzo Pellegrini nella gara di andata di Nations League contro la Germania al "Dall'Ara" di Bologna, e la rete (inutile, per quanto Intervistato da Gianluca Rossi per "" suha ripercorso le tappe che l'hanno portato dall'Inter allo Zurigo e, di recente, della Nazionale die agli onori della cronaca, specie dopo l'assist pernella gara di andata di Nations League contro la Germania al "Dall'Ara" di Bologna, e la rete (inutile, per quanto la più "giovane" in assoluto della nazionale azzurra ) nel 2-5 per i tedeschi nella partita di ritorno in Germania.

Ad

Mancini: "Gnonto bravo come pochi, ma lasciamolo tranquillo"

Calciomercato Da Lukaku a Dybala: le 5 domande economiche al mercato dell'Inter 04/06/2022 A 09:30

Gnonto: "Tifo sempre per l'Inter, ma ho dovuto fare una scelta"

Io tifo per l'Inter, lo sanno tutti. Tornare in nerazzurro? Nel calcio, così come nella vita, tutto è possibile. Me ne sono andato perché dovevo fare una scelta importante della mia carriera: dovevo giocare per crescere, punto. Se fossi rimasto non sarei mai arrivato in Nazionale". Coinvolto su più temi, Gnonto - "microfonato" in una sera d'estate della sua Verbania nei giorni che lo separano dall'esame di Maturità, il versatile attaccante classe 2003 ha dichiarato: "

Prossegue Gnonto: "E non è stata affatto una decisione facile andare in Svizzera: nuovo Paese, nuova lingua, nuovo stile di vita... La Nazionale ripartirà da me? Non esageriamo, per favore. Ho fatto un assist e un gol, purtroppo inutile. Fa piacere per i numeri di carriera, ma resta il fatto che non è servito a nulla. Io devo solo restare umile e fare le scelte giuste".

Gnonto mania: l'Inter, Messi e il coro tormentone...

Gnonto: "Io di nuovo in nerazzurro? Chissà. A me piace tantissimo Lautaro"

Tornando ai temi riguardanti l'Inter, c'è un giocatore che a Gnonto piace più degli altri? "Certamente Lautaro Martinez. Ho avuto modo di allenarmi con lui qualche volta e devo dire che mi ha impressionato tantissimo. Tornare all'Inter per giocare con lui? Chissà, ribadisco: nella vita, così come nel calcio, non si sa mai".

Mancini: "Gnonto ha qualità importanti che non avevamo"

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 A 22:46