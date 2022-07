Samir Handanovic sarà un giocatore dell'Inter fino al 2023. È lo stesso sito dell'Inter ad annunciarlo, con un breve comunicato sul proprio sito ufficiale. Il prolungamento del contratto del portiere . È lo stesso sito dell'Inter ad annunciarlo, con un breve comunicato sul proprio sito ufficiale. Il prolungamento del contratto del portiere era già nel'aria , ma ora è realtà. Insieme all'annuncio , arrivano anche le parole dell'estremo difensore sloveno, che veste la maglia nerazzurra dal 2012.

Sono molto contento e orgoglioso di essere capitano e giocatore dell'Inter: per me è un privilegio che continua. Dieci anni fa sono arrivato in un top club e sono ancora in un top club.

Tra i pali ormai Samir è una garanzia, così come è certo il suo amore per i colori che rappresenta ormai da una decade e non gli manca mai la voglia di vincere: "Chi gioca per l'Inter ha sempre tanta voglia di vincere, perchè la storia di questo Club insegna che qui si gioca per i titoli. Siamo qui per questo: lo spieghiamo sempre anche ai nuovi giocatori, noi vogliamo competere e vincere titoli".

Con l'Inter è stata una carriera di successi, ma l'obiettivo è andare ancora più in alto: "Posso dire che sono cresciuto come uomo e calciatore. In dieci anni sono cambiate tante cose: sono cambiati tanti giocatori e allenatori, sono cambiate 3 società, ma la cosa più importante è che l'Inter migliori sempre. In questi dieci anni siamo migliorati molto: dobbiamo fare tutto quello che possiamo per portare questo stemma sempre più in alto".

