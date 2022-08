Napoli avrà un nuovo - importante - tassello a centrocampo per la stagione che è già iniziata con la bella vittoria per Luciano Spalletti punta al bel calcio ed ecco che è arrivata la decisione definitiva di passare al 4-3-3. Un modulo usato già da Spalletti nella passata stagione, anche se persisteva il 4-2-3-1 per la maggior parte del tempo. Con gli ultimi arrivi (e gli ultimi addii) questo, dice l'ex tecnico della Roma, sarà il modulo che saprà meglio valorizzare le qualità della squadra. A proposito di ex... Spalletti parla anche dei suoi ex: Icardi, Insigne, Totti... Con l'arrivo di Ndombele , ilavrà un nuovo - importante - tassello a centrocampo per la stagione che è già iniziata con la bella vittoria per 5-2 sul Verona . E ora?punta al bel calcio ed ecco che è arrivata la decisione definitiva di passare al 4-3-3. Un modulo usato già da Spalletti nella passata stagione, anche se persisteva il 4-2-3-1 per la maggior parte del tempo. Con gli ultimi arrivi (e gli ultimi addii) questo, dice l'ex tecnico della Roma, sarà il modulo che saprà meglio valorizzare le qualità della squadra. A proposito di ex... Spalletti parla anche dei suoi ex: Icardi, Insigne, Totti...

Il Napoli passa definitivamente al 4-3-3

Si ripartirà dal 4-3-3, che abbiamo usato spessissimo nella passata stagione, sperando che ci dia la possibilità di fare un buon gioco e che sia apprezzato dal pubblico del Napoli. Perché i tifosi del Napoli sono esperti di calcio, hanno visto giocare il migliore di tutti, Maradona, non puoi nascondere nulla. Ti sgamano subito. [Luciano Spalletti a DAZN]

Su De Laurentiis

Spesso ci incontriamo, anche se scommettevano che sarebbe stata dura arriva in fondo alla stagione. Abbiamo i nostri punti di vista, ma il nostro dialogo è buono. Ci piace dirci le cose in faccia, è un presidente tosto sotto molto punti di vista

Il rapporto con Totti, Icardi e Insigne

Chi era presente sa tutto il bene che ho voluto, per loro ho fatto cose che per altri calciatori non ho fatto. Mi dà fastidio quando dicono che li ho fatti smettere, non è assolutamente vero. Totti ha smesso quanto tutti sapevano che a fine anno avrei lasciato, avrebbero potuto farlo continuare. Icardi è andato via quando c'era già Conte, non con me. Lo avrebbero potuto usare, era un giocatore dell'Inter. Insigne? Ho fatto di tutto per provare a convincerlo, ma lui aveva già preso quella decisione

Spalletti: "Napoli di transizione, ambizioni restano alte ma..."

