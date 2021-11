Impresa. Non c'è termine migliore per definire quanto fatto dallain quel di Dopo il 2-2 di Torino , la squadra guidata da Joe Montemurro trionfa per 2-0 in Germania e compie un passo significativo verso il passaggio ai quarti di finale dialla prima partecipazione assoluta. All’AOK Stadion, contro una delle potenze del calcio femminile degli ultimi anni, decidono l'autogol di Hendrich su cross di Girelli e il raddoppio nel recupero del secondo tempo della subentrata Staskova. Tre punti che lanciano le bianconere al secondo posto del girone (dietro al Chelsea) a due partite dal termine. L'unico neo è l'infortunio di Cernoia, uscita dopo appena 20 minuti per una distorsione alla caviglia sinistra.