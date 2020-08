Il presidente del club blaugrana risponde a distanza a Piquè: "Non siamo stati all'altezza, è stato un disastro". Si parla già di possibili sostituti del tecnico Quique Setien che nel post partita ha detto: "Continuare o meno non dipende da me. Bisogna riflettere sicuramente, considerando la situazione".

Già si parlava di cambiamenti, dopo questo 8-2 dal Bayern Monaco servirà una rivoluzione al Barcellona. Il presidente Josep Bartomeu è stato chiaro, non si è nascosto, appoggiando quanto detto poco prima da Gerard Piquè che auspica un cambio netto e radicale dopo aver toccato il fondo:

Sì, Piqué ha ragione. Non siamo stati all'altezza. È stato un disastro, ora serviranno delle decisioni. Alcune le abbiamo già prese: nei prossimi giorni le annunceremo

Secondo Sky Sport a rischio c'è tutta la gestione sportiva, non solo l'allenatore che sarà sicuramente cambiato: due i nomi in pole position ovvero Xavi e Mauricio Pochettino, l'ex tecnico del Tottenham che negli ultimi giorni era stato anche avvicinato alla Roma. Xavi un mese fa circa già pareva lanciato: "Mi hanno già cercato a gennaio. Il mio desiderio più grande è diventare allenatore del Barcellona e tornare per permettere al club di avere dei successi. Il nostro staff tecnico si sta preparando molto, siamo entusiasti".

Setien per ora resiste

La serata è stata un incubo ma Quique Setien per ora non lascia, o almeno non ha comunicato alcuna dimissione, anche perchè ha ancora due anni di contratto col Barcellona. "Se andò avanti? Ora è difficile parlare di queste cose, continuare o meno non dipende da me. Bisogna riflettere sicuramente, considerando la situazione. Stasera è stato umiliante". Sulla gara ha aggiunto: "Non so se siamo alla fine di un ciclo, sono qui da otto mesi solamente ma se Gerard Piquè fa una riflessione come quella da poco ascoltata c'è qualcosa alla base. Ora c'è tante frustrazione, enorme, bisogna trarre delle conclusioni e prendere delle decisioni. Il Barcellona è un grande club, bisognerà cambiare qualcosa sicuramente".

