Il capitano del Napoli, che si era infortunato nei minuti finali del match contro la Lazio al San Paolo sabato sera, si è sottoposto a una serie di esami di accertamentiche hanno evidenziato "una lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, con edema osseo". Le sue condizioni, come precisa il club partenopeo, "verranno valutate giorno dopo giorno".

"Lorenzo Insigne, infortunatosi nel finale del match contro la Lazio di sabato scorso, si è sottoposto oggi (lunedì 3 agosto, ndr) a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, con edema osseo". Questo il comunicato attraverso il quale il Napoli ha reso noto le condizioni del suo capitano, infortunatosi nei minuti finali del match di sabato sera al San Paolo Immobile centra il record, ma col Napoli la Lazio perde 3-1 e termina al 4° posto.

In forte dubbio per il Barcellona

Le condizioni di Insigne, come precisa il Napoli, "verranno valutate giorno dopo giorno". La speranza di Gattuso, naturalmente è di averlo a disposizione per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona, in programma sabato prossimo 8 agosto al Camp Nou. Al momento, tuttavia, le possibilità di vedere il nome di Insigne nell'elenco dei convocati azzurri non sono così grandi.

