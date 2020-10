Nelle altre partite della prima giornata di Champions League spettacolo piuttosto deludente a Stamford Bridge dove andava in scena una delle sfide più attese della giornata, ovvero quella tra Chelsea e Siviglia (Girone E): tra Blues e andalusi finisce con un misero 0-0 che regala davvero poche emozioni. Nell'altra sfida del girone si conclude 1-1 il match tra Rennes e Krasnodar. La formazione francese allenata da Stephan sblocca il risultato al 56' grazie a un calcio di rigore trasformato da Guirassy. Immediata la risposta del Krasnodar con Ramirez che, tre minuti più tardi, sorpende Gomis con una gran botta dai 20 metri. Impressionanti, in tempi di Covid, le immagini dei tifosi del Rennes assiepati in curva (in molti senza mascherina).