Real Madrid-Atalanta: gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo la vittoria per 3-1 contro lo Spezia in campionato, che ha confermato l'Atalanta nelle prime 4 della Serie A, i bergamaschi partono per Madrid alla caccia della qualificazione tra le prime 8 d'Europa. C'è da ribaltare lo 0-1 dell'andata . A pochissime ore dalla partita si delineano le scelte di Gasperini, che davanti va verso la scelta dei colombiani Muriel e Zapata. Pessina invece andrà a sostituire Freuler in mezzo al campo, squalificato. Dietro le linee spazio per Pasalic, almeno secondo le ultimissime indiscrezioni.

Qualche dubbio in più nel Real, con Zidane che rispetto all’andata trova però due come Sergio Ramos e Benzema. Entrambi ovviamente titolari, per il Real dovrebbe essere difesa a 3 e centrocampo più folto. Davanti insieme a Benzema il favorito è Rodrygo.

Champions League Real Madrid-Atalanta: "Blancos aggrappati a Benzema" 5 ORE FA

Le probabili formazioni

Real Madrid (3-5-2): Courtois; Nacho, Ramos, Varane; Lucas Vasquez, Kroos, Valverde, Modric, Mendy; Benzema, Rodrygo. All. Zidane

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Tolói, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic; Muriel, Zapata. All. Gasperini

Gasperini: "Da presuntuosi pensare di battere Real a tutti i costi"

Champions League Benzema: "CR7 al Real? Mi piacerebbe giocare ancora con lui" 20 ORE FA