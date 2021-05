Tra i Blues hanno brillato le stelle di Mason Mount e Christian Pulisic: due ragazzi che giocano insieme dal 2019 ma si sono conosciuti 11 anni fa. Il Chelsea ha battuto 2-0 il Real Madrid nel ritorno delle semifinali di Champions League aggiudicandosi la possibilità di disputare la finale di Istanbul contro il Manchester City.: due ragazzi che giocano insieme dal 2019 ma si sono conosciuti 11 anni fa.

Nel 2010, infatti, i due ragazzini hanno partecipato ad un camp estivo del Chelsea. Mason faceva già parte dell'Academy dei Blues da cinque anni, mentre Christian era arrivato dagli Stati Uniti per sostenere un provino. Al termine dei 10 giorni non venne scelto, ma una parte dell'intesa che i due hanno mostrato in semifinale di Champions potrebbe essere nata quel giorno. Se il Chelsea riuscirà a vincere la Champions League 2020-21 dovrà ringraziate quel camp estivo.

