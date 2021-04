Dopo lo spettacolare 2-3 dell'Allianz Arena dello scorso mercoledì, PSG e Bayern Monaco si trovano di fronte nella gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2020/21, che deciderà la qualificazione. Pochettino potrebbe confermare la formazione vista nel secondo tempo con Paredes a centrocampo insieme a Gueye. Verratti negativo al Covid-19, così come Florenzi: entrambi dovrebbero esserci. Difesa senza Marquinhos. Choupo-Moting ancora da riferimento offensivo. , con Hernandez che potrebbe scivolare in panchina, Alaba al centro con Boateng e Davies sulla corsia mancina, con Pavard a destra. Pochettino potrebbe confermare la formazione vista nel secondo tempo con Paredes a centrocampo insieme a Gueye. Verratti negativo al Covid-19, così come Florenzi: entrambi dovrebbero esserci. Difesa senza Marquinhos. Tante assenze per Flick: Lewandowski , Gnabry, Douglas Costa, Goretzka, Tolisso e Süle. Musiala si candida a spalla di Kimmich a centrocampo , con Hernandez che potrebbe scivolare in panchina, Alaba al centro con Boateng e Davies sulla corsia mancina, con Pavard a destra.

PSG-Bayern Monaco: le probabili formazioni

Psg (4-3-3): Navas; Florenzi, Danilo Pereira, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Pochettino.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Musiala; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting. All. Flick

Arbitro: Daniele Orsato (Italia)

Statistiche OPTA

Il Bayern Monaco cercherà di superare un pareggio di UEFA Champions League dopo aver perso l'andata per la prima volta dal 2014-15 (contro l'FC Porto nei quarti di finale).

Dall'inizio della stagione 2003-04, il totale di 31 tiri ricevuti dal PSG all'andata contro il Bayern è stato il massimo in una singola partita di UEFA Champions League.

Il PSG è stata la prima squadra a battere il Bayern Monaco di Hansi Flick in 17 partite di UEFA Champions League.

Mbappé ha segnato otto gol in otto presenze con il PSG in UEFA Champions League in questa stagione e potrebbe stabilire un nuovo record di gol per un giocatore francese in una singola campagna di UEFA Champions League, battendo David Trezeguet nel 2001-02 e Wissam Ben Yedder nel 2017-18 (entrambi con otto).

Eric Maxim Choupo-Moting ha segnato nelle ultime due partite di UEFA Champions League con il Bayern Monaco (due gol).

