Inter-Real Madrid, match di Champions League valido per la quarta giornata del Girone G e in programma mercoledì sera a San Siro, rischia di perdere uno dei protagonisti più attesi: secondo i media spagnoli, infatti, la presenza di Karim Benzema si fa sempre più complicata. L'attaccante francese, alle prese con un problema muscolare, non ha lavorato con il resto del gruppo nella giornata di lunedì e ha alternato l'attività sul campo a quella in palestra. L'intenzione del giocatore è quella di stringere i denti e non perdersi la sfida del Meazza, ma Zidane sembra più propenso a non rischiarlo e attendere il suo completo recupero prima di rimetterlo in campo. Privo anche di Jovic, positivo al Covid-19, il tecnico del Real ha aggregato alla prima squadra il giovanissimo Hugo Duro, iscritto alla lista Champions.