La Juventus di Andrea Agnelli sale sul podio europeo. Dopo la vittoria contro la modesta Dinamo Kiev e la contemporanea sconfitta delle merengues in Ucraina, la Juve ha sorpassato il Real Madrid. Grazie al successo per 3-0 sulla squadra di Lucescu, i campioni d'Italia hanno raggiunto un coefficiente di 111 punti, uno in più del Real Madrid fermo a 110, che vale il terzo posto. Restano invariate le prime due posizioni davanti, con il Bayern Monaco in testa e il Barcellona alle sue spalle, però i bianconeri risalgono a -9 punti dalla vetta. Nella top 10 c'è da segnalare anche il passo in avanti del PSG, attualmente al settimo posto, ai danni del Manchester United (ottavo), mentre per trovare il secondo club italiano bisogna pedalare indietro fino al 18° posto dove c'è la Roma di Paulo Fonseca.