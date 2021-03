Real Madrid-Atalanta: gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo la vittoria per 3-1 contro lo Spezia in campionato, che ha confermato l'Atalanta nelle prime 4 della Serie A, i bergamaschi partono per Madrid alla caccia della qualificazione tra le prime 8 d'Europa. C'è da ribaltare lo 0-1 dell'andata . Di seguito le scelte di formazione ufficiale dei due tecnici, Zinedine Zidane e Gian Piero Gasperini.