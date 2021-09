FIFA vuole cambiare le cose istituendo i UEFA vuole apportare delle modifiche alla sua competizione più importante: la Champions League. Ceferin, dopo aver risposto andate/ritorno. Ma, dal 2025, potrebbe subentrare il sistema delle Final 4, un po' come visto a Lisbona dopo il lockdown nel 2020. Lavuole cambiare le cose istituendo i Mondiali ogni due anni , ma anche lavuole apportare delle modifiche alla sua competizione più importante: la Champions League., dopo aver risposto in maniera molto negativa a Infantino , ha spiegato i piani della UEFA per la nuova Champions League che si disputerà a partire dal 2025. Sì perché fino al 2024 sarà vigente il sistema attuale con la finale secca, dopo il tabellone ottavi-quarti-semifinali con gare. Ma, dal 2025, potrebbe subentrare il sistema delle, un po' come visto a Lisbona dopo ilnel 2020.

È già definito sistema “Football week”, con semifinali che si giocherebbero in partita unica e poi finale tutto in un week end, come avviene - per esempio - nel basket con l'Eurolega. Questo permetterebbe di scegliere tre grandi città per l'evento, anziché solo la città eletta per la finalissima, e di ridurre (anche se di una partita) il calendario verso la finale.

Le finali già assegnate

Anno Sede 2022 Krestovsky Stadium di San Pietroburgo (Russia) 2023 Atatürk Olympic Stadium di Istanbul (Turchia) 2024 Wembley Stadium di Londra (Gran Bretagna) 2025 Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania)

Le parole di Ceferin

Personalmente penso che sarebbe un’ottima idea. Permetterebbe anche di togliere due appuntamenti dal calendario. È vero che potremmo giocare solo in una manciata di città in Europa, quindi dovremmo girare tra quelle stesse città. Una Final Four con almeno 100.000 tifosi dall’estero può essere giocata solo nelle città più grandi con le migliori infrastrutture, stadi, hotel e aeroporti. Esempi a riguardo sono Londra, Parigi, Madrid, Berlino, Mosca, Istanbul, forse Roma, ma sarebbe un evento enorme. Se guardate il Super Bowl, è un grande evento e lo organizzano in maniera fantastica, hanno concerti e la gente va lì e si diverte. [Ceferin al Times]

Anche se si perdono quelle due partite si possono ottenere più entrate per compensare. Potrebbe essere un evento fantastico per le emittenti e per gli sponsor. In quei sette giorni si potrebbe disputare anche la finale della Champions League femminile o delle competizioni giovanili, si potrebbe davvero avere una fantastica settimana di calcio. Queste partite a eliminazione diretta, inoltre, sono diverse e più emozionanti

C'è da capire come risponderanno le squadre e le singole Federazioni a questa innovazione che cambierebbe, in realtà, molto della storia recente della Champions. È vero, negli anni ci sono stati tanti cambiamenti, basti pensare che dalla stagione 2003-2004 furono introdotti gli ottavi di finale al posto della seconda fase a gironi di Champions... Ma questo sarebbe un cambiamento epocale, togliendo l'ansia della vigilia della semifinale di ritorno. In pratica si giocherebbero due finali consecutivi, un po' come già capita con la fase finale della FA Cup. Vedremo anche questo cambiamento?

