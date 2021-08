Sandro Piccinini torna a raccontare le partite in diretta. Tre anni dopo Francia-Croazia, finale dei Mondiali 2018, il suo ultimo evento prima di una parentesi nel Club di Sky, il telecronista romano è ufficialmente tornato: a partire dalle prossime settimane sarà lui il commentatore di punta della Champions League su Prime Video, la piattaforma di Amazon che alla fine dello scorso anno torna a raccontare le partite in diretta. Tre anni dopo Francia-Croazia, finale dei Mondiali 2018, il suo ultimo evento prima di una parentesi nel Club di Sky, il telecronista romano è ufficialmente tornato: a partire dalle prossime settimane, la piattaforma di Amazon che alla fine dello scorso anno ha acquisito i diritti italiani della più importante competizione per club

"Felice di tornare alle telecronache di Champions", ha scritto Piccinini su Twitter. Ma il popolare giornalista non sarà l'unico volto noto in questa nuova avventura. Accanto a lui, intanto, sarà presente Massimo Ambrosini nel ruolo di seconda voce. E poi Prime Video ha annunciato la propria squadra di talent: da Clarence Seedorf a Claudio Marchisio, da Julio Cesar a Federico Balzaretti, da Luca Toni a Gianfranco Zola. Presente anche Gian Paolo Calvarese, l'ex arbitro, che dopo aver annunciato il proprio ritiro dall'attività un paio di settimane fa torna dunque sotto una nuova veste: toccherà a lui dirimere i casi più spinosi di ogni serata di Champions. A bordocampo Alessia Tarquinio e Giulia Mizzoni per pre e post partita. Marco Cattaneo, infine, condurrà lo show dedicato alla serata dopo il 90'.

Cosa si potrà vedere su Prime Video

la migliore di ogni mercoledì di Champions League, per un totale di 16, più la Supercoppa Europea tra Chelsea e Villarreal, Nel triennio 2021-2024, su Prime Video si potranno vedere 17 partite in diretta e in esclusiva in programma mercoledì 11 agosto a Belfast . Per quanto riguarda la Champions, si partirà già nel playoff preliminare con due partite, quindi sei gare della fase a gironi, altre quattro relative agli ottavi di finale, due dei quarti di finale e le ultime due delle semifinali.

