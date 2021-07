Ci sono poi ulteriori dettagli in merito alle restrizioni a causa della pandemia: "I chioschi all'interno dell'impianto non venderanno cibo e bevande. I tifosi provenienti dall'estero dovranno rispettare le restrizioni e i requisiti di ingresso alla frontiera che saranno in vigore al momento della partita, in quanto non saranno concesse deroghe ai possessori di biglietti". La UEFA ha poi anche comunicato le sedi della Supercoppa 2022 e 2023: si giocherà allo Stadio Olimpico di Helsinki e alla Kaza Arena. Ma prima ci sarà la sfida fra Chelsea e Villarreal, le due regine d'Europa nell'ultima stagione: appuntamento per l'11 agosto a Belfast, in Irlanda del Nord.