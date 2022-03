È il giorno del giudizio. Una del lotto delle favorite uscirà di scena già oggi col ritorno traal. Si riparte dall'1-0 dell'andata che non sarà facile da rimontare per gli uomini di, considerando anche le assenze importanti: Mendy e Casemiro squalificati. I, però, hanno un'arma in più e la cancellazione del gol 'doppio' in trasferta dà sicuramente una mano. Anche se il PSG dovesse segnare, il Real sarebbe ancora in corsa... Sarà regolarmente in campo, nonostante l'attaccante della Nazional francese abbia subito un colpo in allenamento da Gueye qualche giorno fa. Il classe '98 completerà il tridente delle meraviglie conche, questa volta, scenderà in campo dall'inizio al posto di Di Maria. Dentro dal 1' anche il titolarissimo, diventato ormai portiere di Coppa. In casa Real solito tridente Asensio-Benzema-Vinicius, mentresostituiranno Casemiro e Mendy.