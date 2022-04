". Pep Guardiola commenta così in conferenza stampa lo 0-0 contro l'Atletico Madrid di Simeone al Wanda Metropolitano che è valso al suo City il passaggio alle semifinali di Champions League . Per il tecnico dei Citizens si tratta della nona semifinale in carriera nella competizione, record assoluto, giunta al termine di una partita tesa e dal finale burrascoso con tanto di rissa nel tunnel verso gli spogliatoi . "".