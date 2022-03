per diversi tifosi che a fine match si sono interrogati se il mister avesse fatto bene a risparmiare Edin Dzeko per il disperato assalto finale. Una grande Inter, o comunque sicuramente all'altezza del Liverpool di Jurgen Klopp, tra le grandi favorite per la vittoria finale della Champions League 2022 e tra le formazioni più forti al mondo. Nerazzurri capaci di vincere 1-0 ad Anfield dopo una gara sofferta, coraggiosa e comunque giocata senza paura. Eliminazione che lascia molte consapevolezze alla formazione di Inzaghi per gli ultimi due mesi e mezzo di stagione, ma anche quelche piccolo rimpianto

Andiamo con ordine però. L'Inter doveva Lautaro Martinez al 62'. Gioia però immediatamente strozzata dal doppio giallo e . L'Inter doveva ribaltare il 2-0 incassato a San Siro per volare ai quarti di finale, e farlo su un campo di una delle formazioni più quotate al mondo che non non veniva sconfitta tra le mura amiche da 1 anno esatto. Ci è riuscita, ha vinto, ha giocato con coraggio, e ha messo paura ai Reds. Dopo legni e sbandate, la barca interista ha trovato il guizzo giusto con'. Gioia però immediatamente strozzata dal doppio giallo e rosso sacrosanto ad Alexis Sanchez . Impresa titanica diventata improvvisamente impossibile. Inzaghi - che nell'intervallo si era già giocato un cambio sostituendo l'acciaccato de Vrij con D'Ambrosio - ha dovuto rivedere le sue strategie. Il tecnico interista ha infatti inserito Correa e Darmian (che si stavano scaldando a lungo insieme a Gosens e Dzeko) sostituendo Lautaro e Dumfries, dovendo poi richiamare anche l'infortunato Brozovic per Gagliardini. Nel finale, poi, si è visto Vecino per uno stremato Calhanoglu, e non Dzeko appunto.

hanno criticato la scelta conservatrice di Inzaghi che a fine gara ha però spiegato come il rosso a Sanchez e l'infortunio di Brozovic abbiano cambiato i suoi piani iniziali, facendolo ricredere su Dzeko E' stata però una decisione saggia preservare il 9 titolare dell'Inter a un passo da una clamorosa rimonta in una serata in cui - un po' per bravura e un po' per sorte (vedi i 3 legni centrati dal Liverpool) si stava mettendo bene? Proviamo a raccogliere le due opzioni, poi sotto lasciamo a voi la scelta col nostro sondaggio. Ecco, qui, in molti tifosi - scontenti soprattutto a fine partita -che a fine gara ha però spiegato come il rosso a Sanchez e l'infortunio di Brozovic abbiano cambiato i suoi piani iniziali, facendolo ricredere su Dzeko ("sarà importante per la gara di domenica col Torino") Proviamo a raccogliere le due opzioni, poi sotto lasciamo a

Alcuni tweet di tifosi interisti:

Dzeko doveva entrare: ecco perché...

Il bosniaco è uno dei due attaccanti principi di questa Inter, uomo fisico ma anche tecnico con cui si poteva osare di più. Probabilmente inserendolo subito al posto di Correa per sfruttarne le caratterisitche fisiche e da regista avanzato, o comunque al posto di Vecino nel finale nel disperato tentativo di portare il match ai supplementari. La mancanza di coraggio (?) in una serata che stava assumendo tutte le caratteristiche di match magico, perfetto, e memorabile per risparmiare energie in vista di Torino? Anche no... E' vero che l'obiettivo principale rimane lo Scudetto, ma con un'impresa così vicina non giocarsi la carta Dzeko per farlo riposare in vista di Torino a molti tifosi è apparsa una scelta sbagliata e rinunciataria. Questo, nel complesso, l'opinione di una fetta di tifosi nerazzurri.

Dzeko in panchina, giusto così. ecco perché...

Non tutti però i tifosi interisti hanno voluto condannare le scelte di Inzaghi. Il bosniaco non è certo un ragazzino, e carta d'identità alla mano spremerlo ogni partita con ancora due mesi e mezzo di stagione poteva costare molto caro nel lungo periodo (visti anche i precedenti illustri de Vrij e Brozovic). Inoltre snaturare (togliere un centrocampista per inserire un'altra punta) il tema tattico sarebbe stato eccessivamente rischioso: Dzeko avrebbe prima di tutto dovuto battagliare con un osso durissimo come van Dijk, e anche in caso di duello vinto avrebbe poi avuto bisogno di giocatori capaci di accompagnare l'azione: ma né Vidal né Perisic (grande prova, ma sfiniti nel finale) né Gagliardini o Darmian (per caratteristiche) avrebbero forse potuto aiutare l'ex Roma in questo. Inserirlo prima al posto di Correa, o al fianco di Lautaro? Forse, ma sicuramente il rosso a Sanchez e il successivo ko di Brozovic hanno sparigliato le idee iniziali di Inzaghi che ha preferito mantenere l'equilibrio della squadra senza togliere un centrocampista, e inserendo Vecino sperava in un suo allungo e soprattutto in un calcio piazzato deciviso magari nel finale. Senza il rosso di Sanchez forse avremmo visto altri cambi e un altro finale, o forse no. Coi se, e coi ma, d'altronde si fa sempre poca strada. L'Inter se l'è giocata a testa alta 180 minuti contro il Liverpool, ha vinto ad Anfield, ed è in piena corsa per lo Scudetto numero 20 e una finale in Coppa Italia. In quanti, tifosi interisti e non, ci avrebbero messo la firma ad agosto (dopo gli addii di Conte, Lukaku, Hakimi e anche Eriksen)? Appunto, indipendentemente dal inserire o no Edin Dzeko a Liverpool...

