AJAX-NAPOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI

AJAX (4-3-3) – Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. All.: Schreuder

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

AJAX-NAPOLI: DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING

Ajax-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253). Il match sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e Infinity+ su tutti i dispositivi (pc, tablet, smartphone). Sul sito e sull'app di Eurosport sarà possibile seguire la diretta scritta della partita.

AJAX-NAPOLI: I PRECEDENTI

Olandesi e partenopei non si sono ancora mai affrontati in UEFA Champions League

Ci sono due precedenti in altre competizioni. Il 10 dicembre del 1969 il Napoli vinse 1-0 contro l'Ajax in Coppa delle Fiere con gol di Manservisi. Al ritorno però, il 21 gennaio del 1970, gli olandesi rimontarono, vincendo 4-0 dopo i tempi supplementari. A segno Swart e Suurendonk, autore di una tripletta da subentrato.

