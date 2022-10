Momento nero per il Barcellona , sia in campo che fuori. La sconfitta per 3-0 contro il Bayern Monaco al Camp Nou ha chiuso nel peggiore dei modi un mercoledì europeo che i blaugrana ricorderanno a lungo come un incubo. Per il secondo anno consecutivo, infatti, il Barça non è riuscito a superare la fase a gironi di Champions: un fallimento sportivo impensabile per un club che, solo fino a pochi anni fa, veniva inserito di diritto tra le favorite per la vittoria finale. Il terzo posto nel girone alle spalle di Bayern e Inter , oltre a rappresentare una macchia calcisticamente parlando, mette a dura prova anche i conti del club. Vediamo perché.

Ad

Senza Champions mancano all'appello circa 30 milioni

Champions League Lukaku, il gol e la pace con la curva Nord: il ritorno perfetto UN' ORA FA

Innanzitutto un rapido calcolo: per il Barça il mancato accesso alla fase a eliminazione diretta di Champions League comporta un danno economico di circa 25-30 milioni di euro, somma che comprende i ricavi mancati considerando sia i premi dell'UEFA sia gli introiti del Camp Nou. Ma non solo. Dopo avere chiuso il bilancio 2021-22 con un utile di 98 milioni solo grazie alla cessione del 10% dei diritti tv delle partite di Liga al fondo di investimento Sixth Street siglando un accordo valido fino al 2047 per una cifra di 207,5 milioni, per l'annata in corso il Barcellona aveva previsto ricavi pari a circa 1,2 miliardi con un utile di 274 milioni.

Tra i traguardi sportivi minimi, tuttavia, erano indicati l'approdo ai quarti di finale di Champions e la vittoria della Liga. Essendo già sfumato l'obiettivo europeo, è evidente che per il Barcellona i mancati introiti avranno un impatto considerevole, senza considerare che nel frattempo il club ha investito somme rilevanti nell'ultima campagna acquisti.

"Cosa direi al Viktoria Plzen?". Xavi ridicolizza il giornalista

Champions League Inter-Viktoria 4-0, 5 verità: Barella e Dimarco moti perpetui 5 ORE FA