il Barcellona, che ai nastri di partenza era considerato come secondo favorito per il passaggio del turno. Lewandowski, Koundé e Raphinha i più onerosi) proprio per ritornare nella fase ad eliminazione diretta della maggiore competizione europea. Dunque, quali saranno le conseguenze in caso di uscita di scena anticipata? Lo abbiamo chiesto al collega della redazione spagnola di Eurosport, Felix Martin. Nel girone “della morte” di Champions League a lasciare le penne sarà probabilmente, che ai nastri di partenza era considerato come secondo favorito per il passaggio del turno. I blaugrana hanno perso a Monaco di Baviera e nel doppio confronto con l’Inter hanno racimolato, con grande fatica, soltanto un punto . Le speranze della formazione di Xavi sono ora appese ad un filo e il destino non è nemmeno nelle loro mani. I nerazzurri, infatti, hanno il match point contro il Viktoria Plzen, che si è dimostrata inferiore a tutte: una vittoria a San Siro e chiudono la questione. Non è lo scenario che si era prefigurato la dirigenza catalana, che in estate ha investito pesantemente con numerosi acquisti (i più onerosi) proprio per ritornare nella fase ad eliminazione diretta della maggiore competizione europea. Dunque, quali saranno le conseguenze in caso di uscita di scena anticipata?

VENDERE GIOCATORI IMPORTANTI

il Barça potrebbe perdere alcuni grandi nomi. Il club spagnolo infatti si trova in pessime condizioni finanziarie eppure ha deciso di rinforzare la rosa. Ha compensato una parte della ingente spesa con la cessione di Philippe Coutinho all’Aston Villa e quella di Pierre-Emerick Aubameyang al Chelsea. Negli scorsi giorni ha trovato poi l’accordo per Frenkie De Jong ad esempio è rimasto alla base. Per questo la condizione necessaria per mantenere questa formazione nel tempo, anche se non dichiarata, era proprio vincere, il più possibile. Al momento i blaugrana sono in testa al campionato e domenica giocheranno in casa del Real Madrid, che si trova a pari punti. Dunque, un’ottima partenza in Liga che però non basta. Il 3-3 del Camp Nou contro l’Inter ha ridotto infatti al minimo le probabilità di passaggio del turno in Champions League. Si tratterebbe di un danno economico importante, che indurrebbe la società a vendere grandi stelle per bilanciare i conti, anche accettando un calo di status. Secondo l’esperto se l’all-in dovesse rivelarsi fallimentare, allora. Il club spagnolo infatti si trova in pessime condizioni finanziarie eppure ha deciso di rinforzare la rosa. Ha compensato una parte della ingente spesa con la cessione diall’Aston Villa e quella dial Chelsea. Negli scorsi giorni ha trovato poi l’accordo per il trasferimento definitivo di Antoine Griezmann all’Atletico Madrid . Ma non tutti gli affari in uscita sono andati a buon fine,ad esempio è rimasto alla base. Per questo la condizione necessaria per mantenere questa formazione nel tempo, anche se non dichiarata, era proprio vincere, il più possibile. Al momento i blaugrana sono in testa al campionato e domenica giocheranno in casa del, che si trova a pari punti. Dunque, un’ottima partenza in Liga che però non basta. Il 3-3 del Camp Nou contro l’Inter ha ridotto infatti al minimo le probabilità di passaggio del turno in Champions League. Si tratterebbe di un danno economico importante, che indurrebbe la società a vendere grandi stelle per bilanciare i conti, anche accettando un calo di status.

UN BUCO DI 40 MILIONI

Il Barcellona per evitare l’eliminazione nella fase a gironi di Champions League, deve vincere contro il Bayern Monaco (che è sembrato fin qui di un altro pianeta) e il Viktoria Plzen, e sperare che l’Inter collezioni al massimo due punti nelle due partite che restano da giocare. “Il Barça potrebbe subire gravi danni economici se, come è probabile, si classificasse terzo nel girone C”, ha affermato Martin, ed ha aggiunto: “La somma di denaro a cui il club catalano dovrebbe rinunciare sarebbe circa 40 milioni di euro”. Si tratta di un’entrata su cui la dirigenza fa affidamento per il bilancio di inizio stagione. Dunque, l’uscita dalla Coppa dei Campioni, se si verificasse, avrebbe delle conseguenze pesanti. “Il tempo ci dirà quali saranno queste conseguenze, molto probabilmente il Barça dovrà vendere giocatori il prossimo inverno o in estate o non acquistare altre pedine importanti”, ha spiegato il collega, secondo cui Joan Laporta e Mateu Alemany (direttore sportivo) hanno rischiato il tutto per tutto, e sono vicini ad incassare la prima batosta.

L’UMORE BLAUGRANA

Il consiglio di amministrazione del Barcellona si è giocato tutto per questa stagione, investendo in molti giocatori per cercare di avere ottimi risultati e rientrare in quegli investimenti, per ora è andata male”, ha commentato l’esperto, e continua: “Il Barça deve trovare una soluzione economica per quello che sta per accadere se saranno veramente eliminati nella fase a gironi. E’ chiaro che vendendo giocatori importanti, il club sarebbe meno competitivo e perderebbe di importanza” L’ambiente catalano si è distinto nel passato recente per un ottimismo mai domo. Tant’è vero che alcuni ancora sperano di raggiungere gli ottavi di finale, finché la matematica lo consente. Soprattutto si affidano al fatto che l’Inter non stia vivendo un ottimo momento di forma , anche se il gruppo nerazzurro con due prestazioni superlative maturate proprio contro il Barcellona potrebbe svoltare. Martin è sinceramente preoccupato per la situazione dei blaugrana, ritiene che la squadra di Xavi possa ritrovarsi a breve in una situazione finanziaria ancor più grave. “”, ha commentato l’esperto, e continua: “

