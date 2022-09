Bonucci, da capitano, giudico assolutamente meritati i fischi ricevuti dai tifosi dello Stadium che si sono fatti sentire dopo l'1-2. Bonucci ammette di essere preoccupato (anche se Allegri ha detto La sconfitta contro il Benfica fa malissimo e la Juventus ha cominciato la sua stagione in Champions con 2 sconfitte su 2., da capitano, giudico assolutamente meritati i fischi ricevuti dai tifosi delloche si sono fatti sentire dopo l'1-2. Bonucci ammette di essere preoccupato (anche se Allegri ha detto di non essere ancora preoccupato per il momento ) per la situazione in cui navigano i bianconeri...

I fischi?

Sono giusti, c'è poco da dire. Abbiamo perso una partita che non dovevamo assolutamente perdere. È giusto venire fischiati. In questi casi a metterci la faccia sono io che sono il capitano. Stiamo attraversando un momento dove facciamo fatica a fare tutto

Quanto sei preoccupato?

Sono preoccupato, non c'è da nascondere nulla. Purtroppo usciamo dalla partita troppo spesso. Non so per quale motivo ed è questa la cosa che mi preoccupa di più. Facciamo fatica a tenere costanti le partite. Adesso c'è poco da dire, dobbiamo solo stare zitti, lavorare e guardare avanti

Problema di giocatori, di panchina o esterno?

Credo che sia una situazione da cambiare, quello sicuramente. Abbiamo fuori tanti giocatori, stanno giocando sempre gli stessi e la fatica si sente. La colpa è di tutti

