già decisiva per la stagione della Juventus. Complice un calendario compresso e anticipato a causa dei prossimi Mondiali in Qatar (20 novembre-18 dicembre), la squadra di Massimiliano Allegri si presenta battere il Benfica all'Allianz Stadium. Un compito tutt'altro che semplice viste le difficoltà palesate dalla Vecchia Signora in questo primo scampolo di partite e dato lo splendido avvio mostrato dalla squadra lusitana. Che non può essere sottovalutata per una serie di ragioni. Il 14 settembre 2022 può essere una data. Complice un calendario compresso e anticipato a causa dei prossimi Mondiali in Qatar (20 novembre-18 dicembre), la squadra di Massimiliano Allegri si presenta alla seconda giornata della fase a gironi di Champions League con un solo obiettivo, per evitare di compromettere (o complicare tremendamente) la propria campagna europea dopo la sconfitta iniziale contro il PSG . Un compito tutt'altro che semplice viste le difficoltà palesate dalla Vecchia Signora in questo primo scampolo di partite e dato lo splendido avvio mostrato dalla squadra lusitana. Che non può essere sottovalutata per una serie di ragioni.

Ad

"Juve, attenta! Benfica squadra forte e con talento..."

Champions League "Juve, attenta! Benfica squadra forte e con talento..." 3 ORE FA

Inizio di stagione da favola

11 vittorie in 11 partite tra tutte le competizioni. Un percorso netto cominciato nel terzo turno preliminare di Champions League (contro il Midtjylland) e proseguito con i playoff della stessa competizione europea più importante che c'è (5-0 complessivo alla Dinamo Kiev), fino ad arrivare ai sei successi nella Liga Portugal (e l'ovvio primo posto davanti a Braga e Porto) e Il 2022/23 del Benfica è cominciato lo scorso 2 agosto e da allora è stata una cavalcata trionfale:. Un percorso netto cominciato nel terzo turno preliminare di Champions League (contro il Midtjylland) e proseguito con i playoff della stessa competizione europea più importante che c'è (5-0 complessivo alla Dinamo Kiev), fino ad arrivare ai sei successi nella Liga Portugal (e l'ovvio primo posto davanti a Braga e Porto) e all'esordio di Champions segnato dal 2-0 casalingo al Maccabi Haifa . Un inizio da incorniciare, caratterizzato da 28 gol segnati (più di 2,5 a partita) e appena 5 subiti.

Le partite stagionali del Benfica

Avversaria Competizione Risultato Midtjylland 3° turno preliminare Champions 4-1 Arouca Campionato 4-0 Midtjylland 3° turno preliminare Champions 3-1 Casa Pia Campionato 1-0 Dinamo Kiev Play-off Champions 2-0 Dinamo Kiev Play-off Champions 3-0 Boavista Campionato 3-0 Pacos Ferreira Campionato 3-2 Vizela Campionato 2-1 Maccabi Haifa Champions League 2-0 Famalicao Campionato 1-0

Qualità e organizzazione

Il Benfica è una squadra che sa giocare a calcio e che è abituata, per tradizione, a giocare in Champions League. I portoghesi hanno mancato la partecipazione solamente una volta nelle ultime dieci edizioni e includendo anche la fase in cui si chiamava Coppa dei Campioni sono stati presenti in 41 stagioni, vincendo il titolo per due volte. La squadra attuale, fin qui, ha trovato il gol con facilità e con diversi interpreti, visto che sono ben 11 gli uomini entrati nel tabellino dei marcatori da inizio anno. La qualità col pallone tra i piedi è una dote distintiva e caratterizza praticamente tutti gli uomini dal cintola di centrocampo in su. Della fiducia neanche parliamo, visto il percorso per arrivare a questa partita. Il Benfica è anche una squadra dall'età media piuttosto bassa (25,4 quella complessiva) e che può mettere in difficoltà la Juventus sul lato atletico, sulla corsa. E, infine, ha organizzazione e personalità per fare la partita, per il gestire il pallone.

Occhio Juve, il Benfica continua a vincere: con il Famalicao decide Rafa Silva

Gli uomini da tenere d'occhio

Sono diversi. In estate hanno perso Darwin Nunez, volato a Liverpool per 75 milioni di euro, ma l'attaccante uruguaiano è stato sostituto da Gonçalo Ramos. Portoghese, classe 2001, ha segnato 6 volte in questa stagione (è lui il capocannoniere) e sfornato 4 assist. È rapido e potente allo stesso tempo. Un ottimo terminale offensivo nel 4-2-3-1 schierato da mister Roger Schmidt e ottimo a sfruttare la qualità fornitagli da chi gli gioca alle spalle. Nel terzetto alle sue spalle, sul centrodestra, sfreccia il numero 7 di David Neres. Il 25enne brasiliano ha piazzato 3 gol e 5 assist fin qui e dopo la parentesi Shakhtar sembra sulla buona strada per tornare quel giocatore brillante che era nei primi anni all'Ajax. Sul centrosinistra, ecco una vecchia conoscenza del nostro calcio: Joao Mario. Il portoghese all'Inter non ha mai convinto, mentre al Benfica sembra aver trovato continuità e sicurezza e in questo momento è il terzo miglior marcatore della quadra con 4 reti. Al centro, sulla trequarti, danza Rafa Silva. Pure lui protagonista del fatturato offensivo dei lusitani con 5 gol e 4 palloni decisivi offerti ai compagni ed esaltato da Danilo nella conferenza stampa della vigilia. Nei due di centrocampo, si unisce alla schiera di coloro che danno del tu al pallone anche Enzo Fernandez, 2001 arrivato dal River Plate. In mezzo alla difesa gioca capitan Otamendi mentre il terzino sinistro è Alejandro Grimaldo. Il quasi 27enne spagnolo, a Lisbona dal 2015, è da anni nel mirino degli uomini mercato bianconeri e ha segnato al debutto di Champions contro il Maccabi. Insomma, battere questa squadra non sarà impresa facile.

Ancelotti: "Casemiro? Persona squisita, gli auguriamo il meglio"

Champions League Allegri: "Anziché la squalifica meglio una multa, così facciamo beneficienza" 21 ORE FA