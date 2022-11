Champions League. Il Milan arriva alla partita di mercoledì sera da assoluto padrone del proprio destino europeo. Stefano Pioli però, non vuol sentire parlare di pareggio e, "Non snatureremo il nostro gioco puntando a gestire" afferma e sulla battuta di arresto contro il Torino avverte "Se i nostri avversari pensano di trovare un Milan come quello di domenica sera rimarranno delusi". Novanta minuti contro il Salisburgo a San Siro per strappare il pass per gli ottavi di. Ilarriva alla partita di mercoledì sera da assoluto padrone del proprio destino europeo. Con il Chelsea già certo del primo posto nel Gruppo E , i rossoneri non devono perdere contro il Salisburgo per passare il turno.però, non vuol sentire parlare di pareggio e, fresco di rinnovo con il Milan fino al 2025 , arringa la squadra e gli avversari in conferenza stampa.afferma e sulla battuta di arresto contro il Torino avverte

L'IMPORTANZA DELLA PARTITA

"Far bene domani sera significherebbe tanto. Il nostro primo obiettivo stagionale lo abbiamo ben chiaro nella testa. Ci siamo costruiti questa possibilità. Era prevedibile che, fallendo una delle due sfide con il Chelsea, l’ultima partita in casa sarebbe stata decisiva. Abbiamo una grande opportunità. La squadra ormai sa gestire certi tipi d’impegni, abbiamo già giocato partite del genere, così importanti e pesanti".

LO STOP IN CAMPIONATO CONTRO IL TORINO

"Siamo delusi della partita di domenica ma quella di domani è un’altra storia. Competizione diversa, avversario diverso, palcoscenico diverso. La concentrazione è unicamente sul Salisburgo adesso. Se i nostri avversari si aspettano di trovare un Milan come quello di Torino, rimarrano delusi".

LA POSSIBILITÀ DI PASSARE IL TURNO ANCHE IN CASO DI PAREGGIO

"Pensare di andare in campo a risparmiare energie facendo una partita d’attesa non è il nostro modo di giocare. Siamo portati più ad attaccare e dovremo farlo bene, con compattezza ed equilibirio. In fase di ripartenza, il Salisburgo può essere un avversario molto pericoloso per la velocità e qualità dei propri attaccanti. Detto questo, non snatureremo il nostro modo di giocare".

LE ARMI PER BATTERE IL SALISBURGO

"Dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione possibile giocando sulle nostre qualità. Il Salisburgo è una squadra con delle caratteristiche ben delineate che si fondano sul ritmo, sull’intensità e sulla profondità. Non ha mai perso fuori casa quest’anno. Dovremo sicuramente essere determinati ma anche attenti e lucidi nelle scelte che dovremo fare. Siamo una squadra forte, con dei valori e delle motivazioni da mettere in campo e che gioca davanti al proprio pubblico. Abbiamo tutte le carte adatte per fare bene".

LE MOTIVAZIONI DA TROVARE

"Non ho bisogno di motivare i miei giocatori per accentuarne la motivazione o lo spirito. I giocatori sono ben consapevoli dell’importanza della partita. È un privilegio vivere queste vigilie e queste pressioni: significa che ci siamo conquistati questi momentI".

IL RINNOVO

"Mi sono segnato chi mi ha fatto i complimenti e chi no, anche tra i gionalisti (ride). Ho apprezzato tanto sia l’anticipo sui tempi previsti che il prolungamento che va oltre l’opzione di solamente un anno che avevo. È un segnale che il nostro percorso è solo all’inizio e c’è tutta l’intenzione di continuare insieme e fare sempre più grande il Milan. Non posso che ringraziare la proprietà, qua mi sono sempre sentito supportato, amato e stimato e credo che per un allenatore questo sia fondamentale".

LEAO SERENO

"Leao è un grandissimo giocatore. Domani sarà al massimo della sua condizione e darà tutto, come gli altri, per provare a vincere la partita. L’ho visto sorridente e concentrato, sta bene come tutta la squadra".

