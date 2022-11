Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

PIOLI E IL RINNOVO: "QUESTO CLUB È PARTE DI ME. OSSESSIONATI DAL VOLER VINCERE"

La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni dell'allenatore rossonero in seguito alla firma. "Firmare il rinnovo è molto emozionante, è ciò che desideravo, ringrazio la proprietà, l’area tecnica, anche per la tempistica. Sono molto felice, se possibile mi darà ancora più carica e motivazione. Questo club è parte di me" ha dichiarato lo stesso Pioli che poi afferma come il suoi giocatori debbano essere "quasi ossessionati dal voler vincere ogni singola partita. Possiamo crescere tanto, ci stiamo abituando a partite impegnative giocate ogni tre giorni, servono mentalità e professionalità per tenere il ritmo. Vogliamo continuare a farlo, sempre vogliosi e determinati". Spazio anche per una disamina tecnica: cosa si aspetta Pioli dalla propria squadra? "Se vogliamo alzare il livello dobbiamo provare a controllare e dominare un po’ di più le partite, giocando più tempo possibile nell’area avversaria: lavoriamo in questa direzione". Nella giornata di ieri, Stefano Pioli ha firmato il prolungamento del contratto che lo legherà al Milan fino al 2025 con adeguamento dello stipendio passando da 4 milioni a 4,5 più bonus.riporta le dichiarazioni dell'allenatore rossonero in seguito alla firma.ha dichiarato lo stesso Pioli che poi afferma come il suoi giocatori debbano essereSpazio anche per una disamina tecnica: cosa si aspetta Pioli dalla propria squadra? "Se vogliamo alzare il livello dobbiamo provare a controllare e dominare un po’ di più le partite, giocando più tempo possibile nell’area avversaria: lavoriamo in questa direzione".

La nostra opinione: Inizialmente previsto per dicembre, il "sigillo formale" come lo definisce la stessa Gazzetta, è stato apposto prima del previsto giungendo in un momento delicato per il club rossonero, ossia il giorno dopo la : Inizialmente previsto per dicembre, il "sigillo formale" come lo definisce la stessa, è stato apposto prima del previsto giungendo in un momento delicato per il club rossonero, ossia il giorno dopo la sconfitta in campionato con il Torino e l'antivigilia, per così dire, della sfida europea contro il Salisburgo che potrebbe riportare il Milan agli ottavi di Champions League dopo 8 anni. E proprio parte dei suddetti bonus presenti nell'adeguamento riguardano il passaggio del turno fino a giungere alla vittoria della Champions che, allo stato attuale delle cose, è niente di più che un sogno per la squadra rossonera. Il segnale però è forte e l'aver anticipato i tempi, strategicamente prima della notte europea di San Siro, rinnova la fiducia a tutto l'ambiente in vista della partita cruciale della stagione. Prossimo passo? Leao.

IHATTAREN, NIENTE RINNOVO CON L'AJAX: TORNA ALLA JUVE

Mohamed Ihattaren che dunque tornerà alla Juventus e sarà a disposizione di Massimiliano Allegri a partire dal prossimo 3 gennaio. Il trequartista olandese classe 2002 era approdato al club dei lancieri il 30 gennaio scorso dopo la risoluzione del prestito con la Sampdoria senza mai scendere in campo in Serie A. Aggregato alla squadra satellite giovanile Jong Ajax (4 gol in 5 presenze in seconda divisione olandese), Ihattaren era riuscito ad esordire anche in prima squadra scendendo in campo nella finale di Coppa di Olanda persa dall'Ajax per 2-1 contro il PSV il 17 aprile scorso.



La nostra opinione: ha sempre circondato Mohamed Ihattaren, uno di quei giocatori che prendi all'asta estiva del fantacalcio sperando di metterti in casa il possibile crack a basso costo salvo poi scoprire di aver bruciato uno slot. Al di là della giovane età (21 anni ancora da compiere) finora il talento tanto decantato non si è minimamente espresso. In compenso, Ihattaren continua a riempire di bollini la tessera dei problemi extra campo, tanto che quest'anno l'Ajax non lo aveva neppure inserito nella numerazione ufficiale e, di fatto, non gli aveva dato modo di indossare la gloriosa maglia biancorossa. Tornerà a Torino ma probabilmente non avrà tempo di disfare le valigie, pronto ad un nuovo prestito nel suo eterno girovagare. Attraverso un comunicato, l'Ajax informa che non eserciterà l'opzione di acquisto suche dunque tornerà alla Juventus e sarà a disposizione di Massimiliano Allegri a partire dal prossimo 3 gennaio. Il trequartista olandese classe 2002 era approdato al club dei lancieri il 30 gennaio scorso dopo la risoluzione del prestito con la Sampdoria senza mai scendere in campo in Serie A. Aggregato alla squadra satellite giovanile Jong Ajax (4 gol in 5 presenze in seconda divisione olandese), Ihattaren era riuscito ad esordire anche in prima squadra scendendo in campo nella finale di Coppa di Olanda persa dall'Ajax per 2-1 contro il PSV il 17 aprile scorso. L'aura del fenomeno ha sempre circondato Mohamed Ihattaren, uno di quei giocatori che prendi all'asta estiva del fantacalcio sperando di metterti in casa il possibile crack a basso costo salvo poi scoprire di aver bruciato uno slot. Al di là della giovane età (21 anni ancora da compiere) finora il talento tanto decantato non si è minimamente espresso. In compenso, Ihattaren continua a riempire di bollini la tessera dei problemi extra campo, tanto che quest'anno l'Ajax non lo aveva neppure inserito nella numerazione ufficiale e, di fatto, non gli aveva dato modo di indossare la gloriosa maglia biancorossa. Tornerà a Torino ma probabilmente non avrà tempo di disfare le valigie, pronto ad un nuovo prestito nel suo eterno girovagare.

INTER-DE VRIJ: ARIA DI RINNOVO?

Dopo le recenti prestazioni positive, culminate con il ritorno al gol nell'ultima partita di campionato contro la Sampdoria, Stefan De Vrij sembra in odore di rinnovo con l'Inter. Secondo il sito calciomercato.com, le parti approfitteranno della sosta per il Mondiale per "aggiornarsi". Il difensore olandese è in scadenza di contratto (giugno 2023) e la società nerazzurra sembra intenzionata a proporgli un prolungamento fino al 2025 alle stesse cifre attuali, ossia 4 milioni netti all'anno.

La nostra opinione: Che fare? Proseguire la storia con l'Inter che dura ormai da 5 stagioni (quasi 200 presenze complessive) oppure liberarsi a parametro zero ed accasarsi altrove? L'ultima parola spetta a Stefan De Vrij che, dopo un avvio di stagione in sordina durante il quale si è visto spesso soffiare il posto da Acerbi, è reduce da alcune partite nelle quali il rendimento è cresciuto. Un paio di rondini però non è detto che facciano primavera. De Vrij è un difensore esperto, che compirà 31 anni a febbraio, che conosce il campionato e l'ambiente nerazzurro. Troppo presto per "rottamarlo": qualora accettasse il presunto rinnovo biennale alle stesse cifre potrebbe continuare ad essere un valido elemento per la difesa dell'Inter.

