Juventus cercherà di salvare l'onore nella sfida conclusiva contro il Psg, sesta giornata del girone H di Champions League 2022/2023. Calcio d'inizio mercoledì 2 novembre alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino, arbitra il match lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. I bianconeri possono ancora ottenere l'accesso alla fase ad eliminazione diretta in Europa League, tuttavia il destino non è totalmente nelle proprie mani: o meglio, servirebbe una vittoria contro la fortissima formazione di Mbappé, Messi e compagni - anch'essi motivati a vincere per assicurarsi il primo posto nel raggruppamento, dato che si trovano a pari punti con il Benfica - altrimenti sperare in una non impresa degli israeliani del Maccabi Haifa contro i lusitani. All'andata al Parco dei Principi, la Vecchia Signora perse 2-1 contro la squadra di Galtier.

emergenza infortuni: Allegri dovrà fare a meno di dodici pedine, tra cui A rendere ancora più complicata la vita è l': Allegri dovrà fare a meno di dodici pedine, tra cui il solito Pogba , Di Maria e Vlahovic davanti, la stellina classe 2003 Iling-Junior , McKennie e Paredes a centrocampo, Bremer e De Sciglio in linea difensiva, senza dimenticare Danilo squalificato.

Juventus-Psg: le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Sarabia, Messi, Mbappé.

ARBITRO: Carlos del Cerro Grande.

Kylian Mbappé e Leandro Paredes durante il match dell'andata tra Psg e Juventus: l'ex argentino sarà assente per infortunio nella sfida dell'ultima giornata del girone H di Champions League 2022-2023 Credit Foto Getty Images

Juventus-Psg: dove vederla in tv e live streaming

Il match sarà trasmesso in diretta su tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252) e Sky Sport 4K (canale 253). Juventus-Psg sarà visibile anche in streaming tramite l'app Now e Infinity + su smart tv, tablet, smartphone e pc. Il sito e l'app di Eurosport vi offriranno la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.

Juventus-Psg: le statistiche Opta

La prima sconfitta (1-2) della Juventus contro il PSG nelle competizioni europee è arrivata nel primo turno di questa Champions League, dopo che i bianconeri avevano vinto sei di tutti gli otto match precedenti (2N) contro i parigini.

Il PSG non ha vinto alcuna delle quattro trasferte giocate in competizioni europee contro la Juventus: l’ultima risale al ritorno della finale di Supercoppa Europea nel febbraio 1997, quando i parigini persero 3-1 sotto la gestione di Ricardo Gomes.

Il Paris Saint-Germain ha vinto l'ultima partita della fase a gironi in ciascuna delle ultime quattro edizioni di Champions League, segnando almeno quattro gol in ognuna di queste sfide (18 reti in totale).

La Juventus potrebbe diventare la seconda squadra italiana a perdere cinque partite in una singola fase a gironi di Champions League, dopo la Roma nel 2004-05 (6 gare, 1N-5P).

Kylian Mbappé ha segnato sei gol nella fase a gironi di questa Champions League con il PSG; l'unico giocatore a contarne di più in una singola edizione con i parigini è Zlatan Ibrahimovic nel 2013-14 (otto reti); l'unico francese, invece, è stato Christopher Nkunku la scorsa stagione con il Lipsia (sette).

Lionel Messi è stato direttamente coinvolto in sette gol nelle sue quattro presenze di questa Champions (quattro reti, tre assist), il suo miglior risultato nella fase a gironi dalla stagione 2018/19 (sette anche in quel caso); l’argentino solo nel 2016/17 (10 gol e due assist) ha fatto meglio in una fase a gruppi di questa competizione. Non ha fornito più di tre assist in una singola stagione in questa fase della Champions.

Allegri: "Sono sempre andato agli ottavi con la Juve. Fino a che..."

