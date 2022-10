La Juve è fuori dalla Champions League. La bruciante sconfitta maturata al Da Luz per 4-3 contro il Benfica (la 4ª in 5 match) condanna i bianconeri all’eliminazione ai gironi , traguardo che Bonucci e compagni avevano sempre raggiunto nelle ultime 8 stagioni. La squadra di Allegri però non è ancora del tutto fuori dall’Europa, può acciuffare il terzo posto che garantirebbe l’accesso all’Europa League. Dopo 5 giornate PSG e Benfica sono certe già delle qualificazione mentre Juventus e Maccabi Haifa sono appaiate al terzo posto con 3 punti. Le due squadre hanno anche gli stessi punti negli scontri diretti (3 a testa) e una differenza reti di 8-11 (-3) per i bianconeri e 6-15 per gli israeliani (-9). Per questo motivo la Signora – approfittando di un PSG magari già con la pancia piena, ma non ancora certo del primato del girone – dovrà provare a non perdere o addirittura provare a vincere per non farsi beffare dalla compagine israeliana.