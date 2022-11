Il Napoli è di scena a Liverpool in un match valido per la sesta e ultima giornata del Girone A di Champions League: calcio d'inizio ad Anfield alle ore 21, arbitra l'incontro il tedesco Tobias Stieler. Gli azzurri di Luciano Spalletti si presentano in casa dei Reds a punteggio pieno dopo le prime 5 giornate: sarà sufficiente anche una sconfitta con 3 gol di scarto per mantenere il primo posto nel girone. Il match d'andata al Maradona si era concluso con il netto successo del Napoli (4-1). Momento complicato, invece, per il Liverpool che è reduce dalla clamorosa sconfitta casalinga in Premier League contro il Leeds . Di seguito le scelte dei due allenatori.