Dopo la pesante sconfitta di San Siro contro il Milan in campionato, la Juventus torna in campo in Champions League per la quarta giornata del Girone H. Al Sammy Ofer Stadium i bianconeri di Massimiliano Allegri affrontano il Maccabi Haifa : calcio d'inizio martedì 11 ottobre alle ore 18.45. Arbitra l'incontro lo spagnolo Mateu Lahoz. La Juve, che ha solo 3 punti dopo le prime 3 giornate ed è a -4 da PSG e Benfica, ha bisogno di una vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Il match d'andata contro gli israeliani disputato all'Allianz Stadium si era concluso con il successo per 3-1: per i bianconeri erano andati a segno Rabiot (doppietta) e Vlahovic.

Ad

Maccabi Haifa-Juventus: le probabili formazioni

Serie A Milan-Juve 2-0, 5 verità: Diavolo, che reazione! Vlahovic nullo 6 ORE FA

MACCABI HAIFA (5-3-2) - Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Muhammad, Chery, Abu Fani; Pierrot, Tchibota. All.: Bakhar.

JUVENTUS (4-3-3) - Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic. All.: Allegri.

ARBITRO: Mateu Lahoz (Spagna).

Dal Milan di Sacchi ad Ajax-Napoli: le “lezioni” di calcio delle italiane in Europa

Maccabi Haifa-Juventus: dove vederla in tv e live streaming

Maccabi Haifa-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canali 201 e 252 del satellite), mentre in streaming sarà visibile in diretta su Sky Go, Now TV e Infinity+ su pc, smartphone e tablet. Il sito e l'app di Eurosport vi offriranno la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.

Maccabi Haifa-Juventus: i precedenti

La Juventus affronta il Maccabi Haifa per la quarta volta nella sua storia e ha sempre vinto nei tre precedenti. Oltre al successo per 3-1 nel match d'andata, i bianconeri si erano imposti con un doppio 1-0 anche nella fase a gironi dell'edizione 2009-10 di Champions League. La squadra israeliana è di scena per la settima volta contro un'italiana: il bilancio finora è di una vittoria, un pareggio e 4 sconfitte.

Allegri: "Gli ultimi 15 minuti ci fanno capire che i problemi non sono risolti"

Serie A Milan-Juventus 2-0, pagelle: Leao smaschera il bluff Juventus 21 ORE FA