Leo Messi, uno dei Si è detto spesso che, uno dei più grandi di tutti i tempi (secondo forse solo a Diego Maradona o a ‘O’ Rei’ Pelé) ma non è un leader carismatico, capace di trascinare con lo spirito, con le parole e con il proprio carisma, la propria squadra alla vittoria. Forse però chi ha sempre sostenuto tutto questo del marziano di Rosario, si dovrà ricredere vedendo le immagini da brividi contenute in un documentario che uscirà giovedì 3 novembre su Netflix e dal titolo “Sean eternos: campeones de América".

Nell’anticipazione al documentario sul trionfo della Nazionale Argentina in Copa America , ha ben presto fatto il giro del web il video che immortala il discorso pre-finalissima contro il Brasile di Messi. Un’arringa appassionata e concitata di cui sono stati mostrati alcuni estratti e che fanno capire quanto Messi credesse nel destino e nei suoi compagni che in quella partita senza domani erano destinati a realizzare il sogno di un paese intero: battere la Seleçao e laurearsi campioni del SudAmerica.

Il discorso da brividi di Leo

"Sappiamo già cos'è l'Argentina, sappiamo già cos'è il Brasile, oggi non voglio dire niente di tutto questo. Oggi voglio ringraziarvi ragazzi per questi 45 giorni, un gruppo spettacolare è stato messo insieme. Un gruppo bellissimo e mi sono divertito molto. Quarantacinque giorni in cui non ci siamo lamentati del viaggio, del cibo, degli hotel in campo, di niente. Quarantacinque giorni senza vedere la nostra famiglia. Dibu era un padre e non poteva vedere sua figlia, non poteva farla alzare, proprio come Chino. Siamo solo ad un passo e sta a noi vincere questa Coppa. Usciremo e vinceremo per portare questo trofeo alle nostre famiglie, gli amici, le persone che ci hanno sempre sostenuto. 45 giorni senza i nostri ragazzi di famiglia. Avevamo un obiettivo e siamo a un passo dal raggiungerlo. Sai cosa? Questa Coppa doveva essere giocata in Argentina. Questa coppa doveva essere giocata in Argentina e Dio l'ha portata qui, in modo che la solleveremo al Maracanà. Per renderla più bella per tutti, quindi usciamo dallo spogliatoio con fiducia e serenità perché questa Coppa, la porteremo a casa”.

