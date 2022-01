Anche senza Bertrand Traoré (risultato positivo al Covid dopo il match inaugurale) il Burkina Faso, "cancella" il ko iniziale contro il Camerun e torna a candidarsi seriamente per il discorso qualificazione. Superato 1-0 Capo Verde grazie a un gol "di petto" di Hassane Bandé al 39' su cross di Issa Kaboré. Una gara condotta - specie dopo il vantaggio - al piccolo trotto e al risparmio energetico in attesa della forma migliore da sfoggiare nella terza e ultima partita del girone A contro l'Etiopia. Ecco la classifica del gruppo A dopo la seconda giornata: Camperun punti 6; Burkina Faso e Capo Verde 3; Etiopia 0.

Il tabellino

CAPO VERDE-BURKINA FASO 0-1

Capo Verde (3-4-3): Vozinha; S. Fortes, Roberto Lopes, Stopira; J. Fortes (82' L. Semedo), Rocha Santos, Andrade (73' Ryan Mendes), D. Tavares (69' W. Semedo); Monteiro, J. Tavares Garry Rodrigues. Ct: Bubista.

Burkina Faso (4-3-3): Koffi; Kaboré, Dayo, E. Tapsoba, Yago; Blati Touré, Sangaré (69' I. Ouédraogo), Guira; Bayala (78' Konaté), A. Tapsoba (69' Sanogo), Bandé (90' Nikiema). Ct. K. Malo.

Arbitro: Amin Mohammed Omar (Egitto).

Gol: 39' Bandé (B).

Assist: Kaboré (B, 0-1)

Note - Recupero 1-3. Ammoniti: Dylan Tavares, Blati Touré, S. Fortes.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

La cronaca della partita in 5 momenti chiave

13' - BURKINA FASO INSIDIOSO CON EDMOND TATSOBA! Il numero 12 degli Stalloni, nonché centrale difensivo del Bayer Leverkusen, fa girare pericolosamente una punizione dai 20 metri: Vozinha ripara in calcio d'angolo.

29' - MONTEIRO SERVE JULIO TAVARES A TU PER TU CON KOFFI! Grandissima parata in uscita da parte del portiere del Charleroi, che devia in calcio d'angolo!

39' - GOL DEL BURKINA FASO CON BANDE! L'attaccante dei croati dell'Istra 1961 (in prestito dall'Ajax) realizza in tuffo e di petto - a centro area - su preciso assist dalla destra di Issa Kaboré: 0-1 e Stalloni avanti!

59' - OCCASIONISSIMA PER CAPO VERDE CON STOPIRA! Il centrale difensivo dai capelli tinti di rosso fuoco, va in tufo di testa in area su corner di Rocha Santos, anticipando Yago: la palla rimbalza a terra violentemente e termina alta sopra la traversa di pochissimo!

63' - ANDRADE MANDA AL TIRO GARRY RODRIGUES! L'attaccante esterno dell'Olympiacos si gira col destro e impegna severamente Koffi.

Il migliore

Kaboré. Il terzino classe 2001 del Troyes (di proprietà del Manchester City) sfreccia come un treno senza paura degli ostacoli lungo l'out di destra. Da cui confeziona l'assist perfetto per il gol (di Bandé) che ha deciso il match. Già segnalato nel nostro articolo "Saranno famosi".

Il peggiore

Julio Tavares. L'autore del gol che ha deciso il match con l'Etiopia, questa volta resta con le polveri bagnate. Dieci minuti prima del gol di Bandé si fa ipnotizzare da Koffi perdendo una chance enorme.

