Gara praticamente mai in discussione quella dello Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé. Il 2-0 finale sta addirittura stretto ai Leoni d'Atlante, che dopo l'acuto nel primo tempo di Amallah, sugli sviluppi di una discesa sulla destra dell'ex Inter Hakimi, insieme a una traversa di Aguerd, nella ripresa sbattono continuamente contro la saracinesca Ben Boina. Il quale para anche un rigore a En Nesyri. Al 90' il raddoppio di Aboukhlal a mettere il punto esclamativo su una prestazione ancora convincente dopo quella sfoggiata nella gara d'esordio contro il Ghana, impegnato contro il Gabon. Per la band del commissario tecnico Vahid Halilhodzic, ottavi di finale assicurati.

Ad

Il tabellino

Coppa d'Africa Da Touré a Drogba, passando per Eto'o: la top 11 di sempre 07/01/2022 A 19:30

MAROCCO-ISOLE COMORE 2-0

Marocco (4-3-3): Bono; Hakimi, Aguerd, Saïss, Masina; Amallah (90'+1 Ounahi), Amrabat, Louza (65' Aboukhlal); Tissoudali (65' Fajr), El Kaabi (65' En-Nesyri), Boufal (76' Munir El Haddadi). Ct: Halilhodzic.

Comore (4-3-3): Ben Boina; M. Youssouf (89' Mogni), N. Abdou, M'Dahoma, B. Youssouf (76' Zahary); M'Changama, Abdullah (59' Bourhane), Bachirou (90' Djoumoi); Selemani, El Fardou, Bakari (90' I. Youssouf). Ct: A. Abdou.

Arbitro: Sadok Selmi (Tunisia).

Gol: 16' Amallah (M), 90' Aboukhlal (M).

Assist: Amallah (M, 2-0).

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Selemani, M'Changama, Amallah, Hakimi.

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA?

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Algeria Egitto Marocco Tunisia Senegal Costa d'Avorio Nigeria Camerun Ghana

DOVE VEDERE LA COPPA D'AFRICA IN DIRETTA TV E LIVE-STREAMING

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Marocco-Comore 2-0: gli highlights

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

9' - LEGGEREZZA DI BONO IN USCITA! Il portiere del Siviglia ha rischiato di combinarla grossa.

Bono, che combini? Perde palla in presa, ma Selemani non ne approfitta

16' - GOL DEL MAROCCO CON AMALLAH! Il centrocampista dello Standard Liege risolve nel miglior modo possibile un batti e ribatti in area comoriana innescato da una discesa con cross dalla destra dell'ex Inter Achraf Hakimi: 1-0 per i Leoni d'Atlante!

Fiammata di Hakimi sulla fascia e gol Marocco: segna Amallah

37' - TRAVERSA DEL MAROCCO CON AGUERD! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, legno più alto per il numero 5 nordafricano. Leoni d'Atlante vicinissimi al raddoppio!

58' - EL KAABI DA DUE PASSI! L'attaccante Marocchino di testa e da ottima posizione, manda incredibilmente a lato. Occasione fallita per il 2-0!

72' - AMALLAH DAL LIMITE! Piazzato rasoterra dritto per dritto che fa la barba al palo!

74' - BOUFAL DA METRI ZERO SUL SOLITO TOCCO DENTRO DI HAKIMI! Ben Boina respinge incredibilmente, poi En-Nesyri non riesce a ribadire in rete!

76' - TRIPLO TENTATIVO DEL MAROCCO SOTTOPORTA! Tuffo di testa di En-Nesyri, poi Saïss e infine Masina: in tutti e tre i casi, Ben Boina trattiene la sfera e impedisce che finisca oltre la linea!

Ben Boina le ha prese quasi tutte: triplo miracolo nella stessa azione

80' - CI PROVA ANCHE HAKIMI SU PUNIZIONE! Ben Boina gli dice No!

Ci prova anche Hakimi su punizione: Ben Boina gli dice di no

83' - BEN BOINA PARA UN RIGORE A EN-NESYRI E TIENE IN VITA LE COMORE! Penalty assegnato proprio dopo un'uscita a valanga del portiere isolano su Aboukhal. L'attaccante del Siviglia calcia forte ma centrale e Ben Boina respinge coi piedi.

Ben Boina superstar: para anche un rigore a En-Nesyri

90' - GOL DEL MAROCCO CON ABOUKHLAL! Palla dentro di Amallah per il numero 14 il quale, a tu per tu con Ben Boima, gliela piazza sotto le gambe. Gol inizialmente annullato per fuorigioco, ma poi confermato dal controllo VAR! E' 2-0!

È tutto valido! Il VAR cancella il fuorigioco: buono il 2-0 di Aboukhlal

Il momento social

Il migliore

Amallah. Il centrocampista del Marocco e dello Standard Liegi mette a referto un gol e un assist. Anche se una nota di merito va necessariamente riconosciuta al portiere di Comore a Salim Ben Boina, che gioca in quarta serie francese col Martigues, ma che ha disputato una partita da campionissimo, negando il gol al Marocco in 7-8 circostanze nitide.

Il peggiore

El Kaabi. Decisamente velleitario davanti allo specchio. Sbaglia praticamente di tutto.

Rivivi Marocco-Comore (contenuto premium)

Premium Calcio Marocco - Comore 02:08:04 Replica

GABON-GHANA 1-1 CON RISSA FINALE

Yaoundé - Assenze per Covid che colpiscono i pilastri della squadra Assenze per Covid che colpiscono i pilastri della squadra Lemina e Aubameyang (quest'ultimo cui vengono addirittura diagnosticati problemi cardiaci dopo la positività) , scandali della locale federcalcio, disordini a Libreville... La nazionale del Gabon, però, ha un cuore grande così e, nonostante tutto, ferma il Ghana con un 1-1 in rimonta all'88'. Black Stars avanti al 18' con la staffilata mancina dai 20 metri di André Ayew, poi tanta speculazione sul vantaggio minimo.

Ecco Ayew! Gol fantastico di André con un gran sinistro

Finché proprio un diagonale mancino potentissimo, quello del subentrato Allevinah, premia la squadra di Neveu. Finale al veleno con rissa in mezzo al campo, nella quale Tetteh viene colpito Bupendza, coi giocatori ghanesi ad accusare quelli del Gabon di antisportività per la mancata restituzione della palla (messa fuori per un infortunio) proprio sulla rete di Allevinah.

Doppio passo e gran sinistro: pareggia il Gabon con Allevinah

La classifica del gruppo C dopo la 2a giornata: Marocco punti 6 (agli ottavi); Gabon 4; Ghana 1, Comore 0. Terzo e ultimo turno (18 gennaio 2022): Gabon-Marocco e Ghana-Comore.

Il tabellino

Gabon (3-5-2): Amonome; Assoumou, Ecuele Manga, Oyono; Obiang, Ameka Autchanga, Kanga, Poko, Martinson Ngouali (67' Eneme-Ella); Boupendza, Bouanga (53' Allevinah). Ct: Neveu.

Ghana (4-3-3): Wollacott; Yiadom, Djiku, Amartey, Baba (65' Paintsil); Kyereh, Baba Mohammed, Thomas Partey; J. Ayew )90'+1 Fatawu), A. Ayew (90'+1 Tetteh), Sulemana (61' Addo). Ct: Rajevac.

Arbitro: Lahlou Benbraham (Algeria).

Gol: 18' A. Ayew (Gh), 88' Allevinah (Ga).

Assist: Thomas Partey (Gh, 0-1), Kanga (Ga, 1-1).

Note - Recupero: 1+3. Espulso: Tetteh (Gh) per comportamento rissoso. Ammoniti: Ecuele Manga, Thomas Partey, Kanga, Oyono, Kyereh, Paintsil.

Rivivi Gabon-Ghana (contenuto premium)

Premium Calcio Gabon - Ghana 02:03:14 Replica

Coppa d'Africa Da Queiroz a Beaumelle: le storie di tutti i ct della Coppa d'Africa 30/11/2021 A 14:32