Sia Capo Verde-Camerun che Burkina Faso-Etiopia terminano 1-1 nella terza e ultima giornata del gruppo A. Camerun primo a 7 punti, Burkina Faso e Capo Verde a 4, con gli Stalloni avanti nello scontro diretto ed Etiopia 0. Ottime chance di passaggio del turno anche degli Squali Blu nel lotto delle migliori terze.

CAPO VERDE-CAMERUN 1-1

Poco più di una passerella sotto gli occhi del nuovo presidente federale Samuel Eto'o. Una passerella non tanto per l'avversario, davvero ostico e pugnace, bensì per mettere il punto esclamativo in testa al girone. In fondo, al Camerun sarebbe bastato un solo punto e così è stato. Primo tempo tambureggiante e Camerun in vantaggio con Vincent Aboubakar, al suo quinto gol in questa competizione: gran lancio dalla trequarti di Guira e scatto del trequartista dell'Ajaccio, che fa secco Shanko con un delicatissimo pallonetto: 1-0!

Il pareggio di Capo Verde arriva a inizio ripresa ed è ancora più bello: Rocha Santos riceve lungo a fondo campo, passaggio in dietro per il trequartista dell'Olympiacos e colpo di tacco spettacolare in fondo al sacco: 1-1 e il risultato non cambierà più.

Il tabellino

Capo Verde (3-4-3): Vozinha; Diney (83' S. Fortes), Roberto Lopes, Stopira; J. Fortes, Andrade, Rocha Santos (78' Furtado), D. Tavares; L. Semedo (46' Garry Rodrigues), W. Semedo (67' João Paulo), Monteiro (78' Nenass). Ct: Bubista (fuori per Covid. In panchina il "secondo" Humberto Asunção)

Camerun (4-1-4-1): A. Onana; Fai, Moukoudi, Ngadeu, Tolo; Oum Gouet; Ngamaleu (70' Choupo-Moting), Kunde (62' Lea Siliki), Zambo Anguissa, Toko Ekambi; Anguissa, Toko Ekambi (70' N'jie); Aboubakar. Ct: Toni Conceição.

Arbitro: Sadok Selmi (Tunisia).

Gol: 39' Aboubakar (Cam), 53' Garry Rodrigues (Cap).

Assist: Rocha Santos (Cap, 1-1).

Note - Recupero: 1+0. Ammoniti: Fai, Diney, Zambo Anguissa.

BURKINA FASO-ETIOPIA 1-1

Seguono aggiornamenti...

Il tabellino

Burkina Faso (4-3-3): F. Ouédraogo; Kaboré, Dayo, E. Tapsoba, Yago; Guira, Sabgaré (63' I. Ouédraogo), Blati Touré; B. Traoré, Bandé (76' Sanogo), Bayala (63' D. Ouattara). Ct: K. Malo.

Etiopia (4-2-3-1): Shanko; Tunjo, Tamene, Baye, Yusef; Yohannes, Endashaw Zewide (60' Meleyo); Hotessa (61' Tafesse), Dagnachew (75' Gebremichael), Nasur; Kadebe. Ct: Abate.

Arbitro: Ahmad Imtehaz Heeralall (Mauritius).

Gol: 25' Bayala (B), 52' rig. Kebede (E).

Assist: Guira (B, 1-0).

Note - Recupero: 1+3. Ammoniti: Endashaw Zewide e Kebede)

