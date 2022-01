1) Dal terzino in porta al rosso ad Abdou: il cuore delle Comore contro le mille avversità

Storie di Coppa d'Africa. Favole che, anche senza lieto fine, valevano la pena di essere raccontate. Il Camerun avrebbe dovuto fare un sol boccone delle Isole Comore e invece se l'è cavata solamente con un 2-1 striminzito contro i poveri Celacanti.

Terzino gioca in porta, l'eroe delle Comore: tutte le sue parate

La selezione dell'arcipelago dell'oceano Indiano, infatti, è stata costretta a presentarsi senza un estremo difensore di ruolo (in porta il terzino sinistro dell'Ajaccio Chaker Alhadhur ) per la grana Covid e in 10 uomini per l'espulsione al 5' del capitano Nadjim Abdou, esperto classe 1984 ex bandiera del Millwall.

Padroni di casa avanti con Toko Ekambi ed Aboubakar, che poi si spaventano sulla punizione-capolavoro di M'Changama al minuto 81. Resta una partecipazione eroica della selezione dell'arcipelago dell'Oceano Indiano, affiliata alla Fifa solamente nel 2005 e alla prima apparizione in assoluto alla fase finale di Coppa d'Adrica, onorata sino agli ottavi di finale.

Meraviglia di M'Changama su punizione: Onana beffato e Comore vive

"Ora tutto il mondo sa dove si trovano e chi sono quelli delle Comore. Ed è questa la soddisfazione più grande", ha dichiarato a fine gara lo stesso Youssouf M'Changama, anch'egli calciatore in Francia con la maglia del Guingamp (in Ligue 2).

2) Dove può arrivare questo Gambia?

Altro avversario, altra impresa. Dopo l'1-0 alla Tunisia, a stretto giro di posta anche un'altra "big" del calcio africano è stata costretta a inchinarsi alla matricola terribile Gambia del commissario tecnico belga Tom Saintfiet: la Guinea del romanista Amadou Diawara che, seppur priva della stella del Liverpool (squalificata) Naby Keïta, poteva vantare in mediana la presenza di due promesse del calcio internazionale: Ilaix Moriba dell'RB Lipsia (e prodotto del Barcellona) e Aguibou Camara ('01) dell'Olympiacos, attenzionato dai club di mezza Europa tra cui anche il Milan. Scorpioni storicamente ai quarti (dove sfideranno il Camerun) grazie a un gol costruito tutto sulla via Emilia: filtrante vincente del centrocampista del Piacenza (Serie C girone A) Yusupha Bobb e numero da fuoriclasse del "bolognese" Musa Barrow, che con una finta manda in tilt l'intera difesa Syli prima di insaccare alle spalle di Aly Keita.

Barrow all'improvviso: giocata sublime e gol del Gambia

Un trionfo costruito su basi tutte "italiane": oltre alle performance di Barrow e Bobb, da rilevare la monumentale prestazione difensiva del sampdoriano Omar Colley e delle buone prove dei vari Ebrima Darboe della Roma (a metà campo) ed Ebrima Colley dello Spezia (da subentrato). Sognare, per gli Scorpioni, si può. Anche contro i padroni di casa...

La gioia di Barrow che esulta con la bandiera: il Gambia fa la storia

3) Tragedia tra le favole

Purtroppo occorre anche dare conto di una vera e propria tragedia, occorsa all'esterno dell'Olembé Stadium di Yaoundé, in Camerun, dove si stava disputando la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa tra Camerun e Comore, vinta dal Camerun 2-1. Secondo le prime ricostruzioni locali, infatti, ci sarebbero stati almeno sei morti e una ventina di feriti all'esterno dello stadio a causa di un parapiglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a controllare. Dalle prime notizie arrivate, diversi tifosi che non avevano il certificato di tampone negativo o il biglietto valido hanno tentato di sfondare i cancelli dello stadio per poter entrare ugualmente e vedere la partita. La folla è stata respinta e fatta disperdere, ma nella fuga generale alcune persone sono rimaste intrappolate e schiacciate dalla fiumana in corsa, venendo calpestate.

Camerun-Comore 2-1: gli highlights

Guinea-Gambia 0-1: gli highlights

