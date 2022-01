Chaker Alhadhur a prendersi l'immensa responsabilità di difendere la porta delle Comore. Ebbene sì, la Nazionale di Amir Abdou si è presentata per la sfida contro il Camerun - valida per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa - senza un portiere di ruolo. Sui tre estremi difensori a disposizione, il portiere titolare Salim Ben Boina si è infortunato durante ma la CAF ha dato semaforo rosso per il suo reintegro in rosa a causa del nuovo protocollo sanitario (approvato nella notte) che permetterà ad un giocatore di rientrare Nigeria-Tunisia dove si sono visti È il difensorea prendersi l'immensa responsabilità di difendere la porta delle. Ebbene sì, la Nazionale di Amir Abdou si è presentata per la sfida contro il Camerun - valida per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa -. Sui tre estremi difensori a disposizione, il portiere titolaresi è infortunato durante il match contro il Ghana , mentre le riserve Ali Ahamada e Moyadh Ousseni sono risultati positivi al covid. Non solo, in giornata si era negativizzato il portiere Ali Ahamadaper il suo reintegro in rosa a causa del nuovo protocollo sanitario (approvato nella notte) che permetterà ad un giocatore di rientrare solo dopo 5 giorni di isolamento . Una bella casistica visto che le regole sono state cambiate in corsa durante il torneo, proprio dopo il precedente didove si sono visti Msakni e Khazri giocare dopo un tampone negativo nonostante fossero stati trovati positivi solo il giorno prima.

Camerun-Comore: formazioni ufficiali

Camerun (4-3-3): Onana; Fai, Moukoudi, Ngadeu-Ngadjui, Tolo; Ngamaleu, Zambo Anguissa, Hongla; Choupo-Moting, Aboubakar, Toko Ekambi. Ct: Toni Conceição

Comore (4-4-2): Alhadhur (un difensore che giocherà in porta); Bakari, Abdou, M.Youssouf, Zahary; Bachirou, Abdullah, B.Youssouf, M'Changama; Mogni, Ben El Fardou. Ct: Amir Abdou

Alhadhur: 1,72 di passione e attributi, è lui il portiere delle Comore

Alla fine la scelta è ricaduta su Chaker Alhadhur che, inoltre, ha fatto così il suo debutto in Coppa d'Africa visto che non aveva giocato neanche un minuto nelle precedenti tre gare durante la fase a gironi. Alhadhur non è neanche così imponente, solo 172 centimetri, ma è bastata la sua tenacia e la sua voglia di mettersi in gioco per convincere ct e preparatore dei portieri (assenti entrambi, anche loro positivi) a schierarlo in campo come estremo difensore.

Chaker Alhadhur in azione durante Caen-Le Havre - partita amichevole 2018 Credit Foto Getty Images

Aveva giocato solo 30 minuti in stagione

Alhadhur gioca in Corsica, tra le fila dell'Ajaccio, squadra iscritta al campionato di Ligue 2, la seconda divisione francese. Non che Alhadhur abbia davvero giocato così tanto: arrivato in ottobre da svincolato, ha collezionato una sola presenza tra i corsi, disputando gli ultimi 3 minuti del match vinto contro il Nîmes Olympique (2-0) alla 12esima giornata. A novembre, invece, una ventina di minuti in Nazionale durante la vittoria contro Sierra Leone (2-0) in un match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Insomma, in stagione aveva collezionato solo 30 minuti tra tutte le competizioni e ora la 'chance' di fare il portiere per le sue Comore. Il terzino destro classe '92 è cresciuto nel Nantes, squadra con la quale ha debuttato in Ligue 1 nel 2014, dopo diverse stagioni in Ligue 2. Nel 2015 è rimasto in Ligue 1 con la maglia del Caen, ma nel 2017 viene ceduto in prestito allo Châteauroux che lo acquista poi a titolo definitivo nel 2019. Lì diventa titolare fino alla fine della stagione 2020-2021. Una volta scaduto il contratto, poi, la nuova avventura all'Ajaccio.

Le Comore resistono per 39 minuti, poi segna Toko Ekambi

