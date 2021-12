Gambia: il ct belga decide di puntare forte sul fronte italiano, che vede ben 4 rappresentanti dalla nostra Serie A - Omar Colley della Sampdoria, Ebrima Darboe della Roma, Musa Barrow del Bologna ed Ebrima Colley dello Spezia - e due giocatori dalla Serie C, il centrocampista Yusupha Bobb (Piacenza) e il portiere Sheikh Sibi (Virtus Verona). Tom Saintfiet, intervistato dal nostro Stefano Fonsato , ha diramato la lista dei convocati per il: il ct belga decide di puntare forte sul fronte italiano, che vede ben 4 rappresentanti dalla nostra Serie A -e due giocatori dalla Serie C, il centrocampistae il portiere

"Difesa o no, in generale, la nazionale che alleno si è arricchita molto con Omar Colley della Sampdoria, Ebrima Darboe della Roma, Musa Barrow del Bologna e scuola Atalanta, così come Ebrima Colley dello Spezia. E, ancora l'attaccante del Crotone Musa Juwara, l'ala sinistra del Perugia Kalifa Manneh, il centrocampista del Piacenza Yusupha Bobb e il portiere della Virtus Verona Sheikh Sibi".

Darboe, storia da brividi: dal campo profughi alla Roma

Tutti i convocati

Portieri: Baboucarr Gaye (Rot-Weiss Koblenz), Sheikh Sibi (Virtus Verona), Modou Jobe (Black Leopards).

Difensori: Pa Modou Jagne (FC Dietikon), Omar Colley (Sampdoria), James Gomez (AC Horsens), Noah Sonko Sundberg (Ostersund), Bubacarr Sanneh, Ibou Touray (Salford City), Saidy Janko (Real Valladolid), Mohammed Mbye (Solvesborg).

Centrocampisti: Ebrima Sohna (Fortune FC), Dawda Ngum (Bronshoj), Sulayman Marreh (Gent), Ebrima Darboe (Roma), Yusupha Bobb (Piacenza), Ebou Adams (Forest Green Rovers), Ablie Jallow (Seraing), Steve Trawally (Ajman), Ebrima Colley (Spezia).

Attaccanti: Musa Barrow (Bologna), Lamin Jallow (Fehervar), Bubacarr Jobe (Norrby), Assan Ceesay (FC Zurich), Muhammed Badamosi (Kortrijk), Modou Barrow (Jeonbuk Hyundai Motors), Dembo Darboe (Shakhtyor Soligorsk), Yusupha Njie (Boavista).

Il Gambia è inserito nel gruppo F con Mali, Mauritania e Tunisia. Musa Barrow e compagni debutteranno il 12 gennaio contro la Mauritania. Si qualificano agli ottavi le prime due classificate del girone, più le quattro migliori terze.

