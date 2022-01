Malawi-Senegal 0-0 e Zimbabwe-Guinea 2-1. All'esordio (piuttosto sottotono) di Kalidou Kouliubaly dopo la grana Covid, i Leoni della Teranga passano come primi nel Gruppo B a 5 punti. Di fatto, per la band del commissario tecnico Aliou Cissé, autori di una fase iniziale piuttosto scialba di questa Coppa d'Africa, è stato decisivo il rigore trasformato al 97' da Mané contro lo sfortunatissimo Zimbabwe. E' stato sufficiente quell'episodio e due 0-0 compassati per chiudere in vetta al raggruppamento. Che vede, scorrendo, Guinea e Malawi 4, ma con Naby Keïta e compagni secondi e certi degli ottavi per lo scontro diretto a favore con le Fiamme (che comunque sperano). Lo Zimbabwe, già eliminato alla vigilia, chiude a quota 3.

Koulibaly ma dove vai? Perde palla, contropiede e rigore

MALAWI-SENEGAL 0-0

Bafoussam - Il Senegal sembra voler mettere le cose in chiaro nei primi 7' di gioco. Dopo appena 8 secondi dal calcio d'inizio, Koulibaly per Mané, che lascia per Habibou Diallo, il cui tiro di prima intenzione viene deviato in corner dalla retroguardia del Malawi. Poco dopo, invece, ci prova Mané: Dia apre sulla destra per Bouna Sarr, che mette al centro: tocco morbido di poco alto sopra la traversa da parte dell'attaccante del Liverpool. Poi, però, le "Fiamme" diventano sbarazzine e, grazie alla loro velocità, spaventano i Leoni della Teranga. Koulibaly non riesce più a tenere Mhango e compagni e, addirittura, al 74' - lasciando la difesa senegalese scoperta - è responsabile della spinta (leggera) in area di Bouna Sarr ai danni della saetta malawiana Gomezgani Chirwa. L'arbitro camerunense Blaise Yuven Ngwa prima concede il penalty (che avrebbe potuto spedire il Malawi addirittura al primo posto) poi lo toglie dopo il VAR-check. Finisce 0-0. Pur deludendo (e parecchio) il Senegal vince il Gruppo B e approda agli ottavi nella posizione più comoda.

Il tabellino

Malawi (4-4-2): Thomu; Sanudi, Chaziya, Chembezi, G. Chirwa; Mhone (67 Chester), Idana (79' Ngalande), J. Banda, Madinga (79' Phiri Junior); Myaba (67' Mbulu), Mhango. Ct: Marinică.

Senegal (4-3-3): E. Mendy; A. Diallo, Koulibaly, Ciss, B. Sarr; N. Mendy (72' P. Gueye), Kouyaté, I. Gueye, H. Diallo (60' B. Dieng), Mané, Dia (72' Diedhiou). Ct: A. Cissé. Ct: A. Cissé.

Arbitro: Blaise Yuven Ngwa (Camerun).

Note - Recupero: 1+3. Ammoniti: Kouyaté, Chaziya.

ZIMBABWE-GUINEA 2-1

Yaoundé - Un orgogliosissimo Zimbabwe, già eliminato alla vigilia, regola 2-1 la Guinea, priva a centrocampo del "romanista" Amadou Diawara, lasciato a riposo in tribuna.. Warriors in gol col bel colpo di testa di Knowledge Musona, che al 26' sfugge alle marcature "al burro" di Naby Keïta e Mohamed Camara e, da cross di Tigere su corner battuto corto sulla destra, incorna per l'1-0.

Al 43', quindi, la conclusione bassa da fuori di Mahachi passa sotto i guintoni di Aly Keita per il momentaneo 2-0.

Il bolide dal limite a inizio ripresa di Naby Keïta toglie le ragnatele dalla porta difesa di Shumba e sembra dare il "la" alla rimonta della Guinea-Conakry, ma il risultato non cambiera di più. Syli sconfitti ma comunque agli ottavi.

Il tabellino

Zimbabwe (3-5-2): Shumba; Takwara, Kamusoko; Muduhwa: Murwira, Tigere, Kangwa, Mahachi (88' Chimwemwe), Zemura (75' Kadewere); Musona (46' Bhasera), Muskwe (75' Dube). Ct: Mapeza.

Guinea (3-5-2): Keita; O. Kanté, Ibrahima Conté (II), M. Camara; Cissé, Moriba (63' M. Sylla), Kané, Keïta, I. Sylla (88' Konaté); Kaba (63' Bayo), J. Kante (46' Diallo). Ct: Diawara.

Arbitro: Salima Mukansanga (Ruanda).

Gol: 26' Musona (Z), 43' Kahachi (Z), 50' Keïta (G).

Assist: Tigere (Z, 1-0), Muskwe (Z, 2-0), Kané (G, 2-1).

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Cissé, Shumba, Mahachi, Keïta, Bhasera, Kané.

