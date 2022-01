Un livello medio certamente inferiore rispetto a Camerun-Burkina Faso, ma per Capo Verde poco importa: nel match deputato a chiudere la prima giornata del girone A della trentatreesima edizione della Coppa d'Africa, gli Squali Blu portano a casa i tre punti col minimo sforzo. Sia nel punteggio (1-0) che nella prestazione, specialmente in considerazione del fatto che i Walyas si sono ritrovati a giocare in 10 uomini dopo appena 9' di gioco per il cartellino rosso (sacrosanto, ci mancherebbe) sventolato dall'arbitro angolano de Carvalho al centrale difesivo Yared Bayeh.

Etiopia-Capo Verde, Coppa d'Africa 2021 (9 gennaio 2022): Yared Bayeh (Etiopia) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

A decidere la contesa, il colpo di testa vincente di Julio Tavares su assist dalla destra di Garry Rodrigues. La classifica: Camerun e Capo Verde punti 3; Burkina Faso ed Etiopia 0.

Il tabellino

ETIOPIA-CAPO VERDE 0-1

Etiopia (4-3-3): Shanko; Hamid, Tamene, Bayeh, Yusef; Mohammed (15' Debebe), Yohannes, Dagnachew; Gebremichael (62' Alemu), Kebede (62' Solomon), Abubeker Nasir. Ct: Abate.

Capo Verde (3-4-3): Marcio; Steven Fortes, Roberto Lopes, Stopira, Jeffrey Fortes, Borges, Rocha Santos, Dylan Tavares, Garry Rodrigues (68' Willy Semedo), Julio Tavares, Monteiro (76' Andrade). Ct: Bubista.

Arbitro: Helder Martins de Carvalho (Angola).

Gol: 45'+1 Julio Tavares (C).

Assist: Garry Rodrigues (C, 0-1).

Note - Recupero: 2+3. Espulso: 9' Baleh (E) per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti: Garry Rodrigues, Tamene.

Gomitata di Rocha su Yusef? Arbitro e VAR non vedono nulla

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

9' - ESPULSO BAYEH, ETIOPIA IN DIECI UOMINI DOPO NEANCHE 10'! Ma succede di tutto. Andiamo con ordine: il centrale difensivo dei Walyas trebbia da ultimo uomo e su chiara occasione da gol Julio Tavares. L'arbitro angolano de Carvalho estrae inizialmente il calcio d'angolo. Nel mentre, il capoverdiano Garry Rodrigues batte la punizione insaccando sotto il sette in maniera spettacolare, ma prima del fischio del direttore di gara, che abbandona la scena per andarsi a rivedere l'intervento all'home field review, decidendo poi per il cartellino rosso e la ribattuta del calcio franco.

Ma l'arbitro cosa fa? Rodrigues segna su punizione, ma lui va a vedere la VAR

33' - CAPO VERDE VICINISSIMO AL VANTAGGIO! Julio Tavares cicca la deviazione da due passi, su cross basso dalla destra di Garry Rodrigues. Poi Rocha Santos, dalla distanza, impegna severamente Shanko.

43' - RETROPASSAGGIO "KILLER" DI ROBERTO LOPES VERSO IL PORTIERE MARCIO! L'estremo difensore capoverdiano costretto a uscire a valanga, ma correttamente, sul lanciatissimo Abubeker Nesir.

45'+1 - GOL DI CAPO VERDE CON JULIO TAVARES! Shanko non interviene sul cross innocuo di Dylan Tavares, Garry Rodrigues mette al centro di piatto e l'attaccante dell'al-Faysaly, ex Digione, insacca di testa: 0-1!

Allo scadere Tavares gela l'Etiopia: Capo Verde avanti

51' - DEBEBE SFIORA L'AUTOGOL IN CASA ETIOPIA! Solito cross (basso) dalla destra di Garry Rodrigues e spaccata del giocatore entrato dalla panchina dopo l'espulsione di Bayeh: palla sull'esterno della rete.

70' - ROCHA SANTOS DA OTTIMA POSIZIONE! Shanko si distende e respinge il pallone (deviato da Tamene), destinato all'angolino.

78' - ANCORA ROCHA SANTOS! Conclusione dal limite dopo l'ennesimo regalo della difesa etiope: palla che sfiora il palo.

Il migliore

Garry Rodrigues. Un vero e proprio jolly per la fase offensiva capoverdiana. Iniziative ficcanti a go go e tanti assist ben calibrati. Uno, su tutti: quello per la testa di Julio Tavares allo scadere del primo tempo. La sua militanza in una squadra di livello come l'Olympiacos si è fatta decisamente sentire, in campo. Sostituito prima del 70' dal commissario tecnico Bubista, non la prende benissimo.

Etiopia-Capo Verde, Coppa d'Africa 2021 (9 gennaio 2022): Garry Rodrigues (Capo Verde) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Bayeh. Perché al 9' non è proprio concepibile alzare da terra un avversario al limite dell'area di rigore. Rosso inequivocabile per il centrale difensivo che milita in patria (come quasi tutti i suoi compagni di nazionale), al Fasil Kenema.

VAR anche in Etiopia-Capo Verde: rosso diretto per Bayeh

