1) Salah chiama...

L'idolo di Nagrig si prende l'Egitto e la semifinale contro il Camerun: il 2-1 in rimonta sul Marocco è tutto suo. Dopo il rigore conquistato da Hakimi e trasformato da Sofiane Boufal al 7', il talento del Liverpool segna in tap in a inizio ripresa e inventa la rete di Trezeguet nel corso del primo tempo supplementare, al minuto numero 100.

Trezeguet lucida lo scarpino a Salah: esultanza alla Moriero-Ronaldo

Si accende lui e l'Egitto vola, passando da squadra ingessata nel primo tempo a squadrone travolgente nel resto della partita. Leader incontrastato e campione anche di sportività: a fine partita è proprio lui ad andare a consolare un affranto Achraf Hakimi. L'esultanza alla Moriero-Ronaldo con Mahmoud Hassan "Trezeguet", poi, rimanda alla memoria momenti calcio in cui l'Italia era l'Olimpo dei campioni di tutto il mondo...

2) ...Koulibaly risponde

Il centrale difensivo del Napoli rischia su un mani (totalmente involontario in area) con rigore prima concesso poi tolto dalla VAR alla Guinea Equatoriale . Per il resto si pone da perno di entrambe le fasi: garanzia di retroguardia ma, anche, in fase di impostazione. C'è molto della sua prestazione, da bravo leader anch'egli, nel 3-1 con cui i Leoni della Teranga hanno liquidato gli Nzalang guadagnandosi così la semifinale contro il Burkina Faso.

Ancora Koulibaly ad aprire il gioco e Sarr fa tris per il Senegal

3) Marocco: una speculazione che non ha pagato

Un vantaggio, su rigore procurato da Achraf Hakimi, trovato forse troppo presto. Il commissario tecnico del Marocco Vahid Halilhodzic non può che mangiarsi le mani per aver impartito alla sua squadra di buttarla sulla speculazione dell'1-0 già nel corso del primo tempo. Risultato? Salah si sveglia e si perde totalmente il filo del discorso. Niente Coppa neanche questa volta. Si resta all'unico trionfo del 1976 e a un appuntamento da rinviare nuovamente. Tra un anno e mezzo in Costa d'Avorio.

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Camerun Senegal Egitto Burkina Faso

Egitto-Marocco 2-1 dts: gli highlights

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Senegal-Guinea Equatoriale 3-1: gli highlights

Salah inventa, Trezeguet la butta dentro: l'Egitto ribalta tutto

