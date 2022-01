Con l'uscita di scena di Gambia , Guinea Equatoriale e Marocco, sono tanti gli 'italiani' a dover fare ritorno nel nostro campionato. Soprattutto considerando che gliavevano in dote ben 6 giocatori che provenivano dal Bel paese: quattro di Serie A e due dalla Serie C.tornerà al Bologna,alla Roma,alla Samp eallo Spezia, oltre aal Piacenza ealla Virtus Verona. Finisce anche l'avventura diche torna al Monza dopo la bella Coppa d'Africa disputata con la sorpresa Guinea Equatoriale . Volo di ritorno prenotato anche perdopo il ko del suo Marocco contro l'Egitto , anche se il centrocampista potrebbe lasciare laproprio nelle prossime ore. Andiamo a vedere nel dettaglio chi è rimasto nella competizione e quali altre partite salterà in campionato fin quando resterà in Camerun ( date, orari e tabellone delle semifinali ).

