Il, padrona di casa, è la prima Nazionale ad aver ufficializzato i 28 uomini per la fase finale della Coppa d'Africa ( si parte il 9 gennaio ). Il ct Toni Conceição ha chiamato ovviamente il portiere, che ha anche ricominciato a giocare con l'Ajax , e le 'star' capocannoniere dell'Europa League con il Lione ) e il capitano(il vice di Lewandowski al Bayern). C'è però una grande assenza: tra i nomi selezionati manca infatti(25 gol in 77 presenze in Nazionale) nonostante avesse giocato tutte le ultime 6 gare di qualificazione ai Mondiali da settembre ad oggi. Ci sono anche due 'italiani': il centrocampista del Veronae, soprattutto,, vera rivelazione della stagione con la maglia del Napoli.

Portieri: André Onana (Ajax), Devis Epassy (OFI Creta), Jean Efala (Akwa United), Simon Omossola (Vita Club);

Difensori: Collins Fai (Standard Liège), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union), Michael Ngadeu-Ngadjui (Gent), Jean-Charles Castelletto (Nantes), Harold Moukoudi (Saint-Étienne), Jérôme Onguéné (Red Bull Salisburgo), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Ambroise Oyongo (Montpellier), Enzo Ebosse (Angers);

Centrocampisti: Jean Onana (Bordeaux), Samuel Oum Gouet (KV Mechelen), André-Frank Zambo Anguissa (Napoli), Martin Hongla (Hellas Verona), Pierre Kunde Malong (Olympiacos), James Léa Siliki (Middlesbrough), Yvan Neyou (Saint-Étienne);

Attaccanti: Stéphane Bahoken (Angers), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Monaco), Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys), Ignatius Ganago (Lens), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua), Karl Toko Ekambi (Olympique Lione), Clinton N'Jie (Dinamo Mosca).

La Coppa d'Africa del Camerun comincerà il 9 gennaio (alle 17) con la gara inaugurale contro il Burkina Faso che si disputerà al Paul Biya di Yaoundé. Poi i Leoni Indomabili affronteranno Etiopia e Capo Verde: passano le prime due classificate ai gironi e la quattro migliori terze. Camerun che cerca il suo sesto successo nella storia della Coppa d'Africa: l'ultimo è arrivato nel 2017 nella finale vinta contro l'Egitto per 2-1.

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Le gare saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.