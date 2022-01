La Guinea Equatoriale accede, per la sua seconda volta nella storia dopo il 2015, ai quarti di finale di Coppa d'Africa. Questo dopo il trionfo ai calci di rigore, 6-5 contro il Mali, dopo un match infinito, palesemente indirizzato sullo 0-0 fino al termine dei tempi supplementari. Ora, gli Nzalang (i Tuoni) sfideranno il Senegal di Kalidou Koulibaly domenica 30 gennaio. Dal dischetto, decisiva la parata del secondo portiere dell'Alavés Jesus Owono al cospetto del centrale difensivo maliano del Vitoria Guimarães Falaye Sacko.

Ad

Il tabellino

Coppa d'Africa Da Touré a Drogba, passando per Eto'o: la top 11 di sempre 07/01/2022 A 19:30

MALI-GUINEA EQUATORIALE 0-0 (5-6 d.c.r.)

Mali (4-3-3): Mounkoro; H.Traoré, Sacko, K. Kouyaté, M. Haïdara; A. Haïdara (108' Dieng), M. Camara, Bissouma (70' Adama Traoré II); Adama Traoré (I) (70' Djenepo), I.Koné (84' Touré), Doumbia. Ct: Magassouba.

Guinea Equatoriale (4-4-2): Owono; C. Akapo, E. Obiang, Saul Coco, Ndong; Iban Salvador, Ganet, Machin, Miranda (63' Bulya); Bikoro (82' Eneme); Hanza (63' E. Nsue). Ct: Juan Micha.

Arbitro: Bakary Gassama (Gambia).

Sequenza rigori: E. Nsue (G, alto), Adama Traoré (II) (M, gol), Belima (G, gol), Djenepo (M, gol), C. Akapo (G, gol), M. Haïdara (M, parato), Buyla (G, gol), H. Traoré (M, alto), Ganet (G, parato), Touré (M, gol), Saul Coco (G, gol), Dieng (M, gol), Iban Salvador (G, gol), M. Camara (M, gol), Eneme (G, gol), Sacko (M, parato).

Note - Recupero: 2+5+0+0. Ammoniti: Iban Salvador, Miranda, Ganet, Bikoro, Doumbia.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Il tabellino

MALI-GUINEA EQUATORIALE 0-0 (5-6 d.c.r.)

Mali (4-3-3): Mounkoro; H.Traoré, Sacko, K. Kouyaté, M. Haïdara; A. Haïdara (108' Dieng), M. Camara, Bissouma (70' Adama Traoré II); Adama Traoré (I) (70' Djenepo), I.Koné (84' Touré), Doumbia. Ct: Magassouba.

Guinea Equatoriale (4-4-2): Owono; C. Akapo, E. Obiang, Saul Coco, Ndong; Iban Salvador, Ganet, Machin, Miranda (63' Bulya); Bikoro (82' Eneme); Hanza (63' E. Nsue). Ct: Juan Micha.

Arbitro: Bakary Gassama (Gambia)

Sequenza rigori: in aggiornamento...

Note - Recupero: 2+5+0+0. Ammoniti: Iban Salvador, Miranda, Ganet, Bikoro, Doumbia.

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Camerun Marocco Senegal Burkina Faso Tunisia Gambia Egitto Guinea Equatoriale

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

34' - AMADOU HAIDARA! Il centrocampista dell'RB Lipsia colpisce male, tutto solo, all'altezza del dischetto su ottima palla scodellata da Hamari Traoré su calcio di punizione! Nessun problema per Owono.

40' - MIRANDA SPINTONA DOUMBIA IN AREA! L'arbitro Bakary Gassama prima concede rigore, poi lo toglie dopo il VAR-check!

58' - BISSOUMA, CON UN PAIO DI FINTE, MANDA AL TIRO MOHAMED CAMARA A PORTA SGUARNITA! Traiettoria clamorosamente alta: che occasione gettata alle ortiche dal Mali!

60' - COLPO DI TESTA DI KOUYATE! Gran salvataggio di Saul Coco a Owono battuto!

72' - DJENEPO DA FUORI! Conclusione con deviazione: palla di poco a lato.

81' - CROSS TESO DALLA SINISTRA DI MASSADIO HAIDARA! Vanno a vuoto sia Owono che Ibrahima Koné!

95' - CONCLUSIONE DA FUORI DI NDONG! Rimbalzo che inganna il portiere maliano Mounkoro, costretto a respingere praticamente in bagher, non proprio in bello stile.

RIGORI - Si va ad oltranza: otto conclusioni a testa. Decisiva, alla fine, la parata del secondo portiere dell'Alavés Jesus Owono al cospetto del centrale difensivo maliano del Vitoria Guimarães Falaye Sacko.

Il momento social

Il migliore

Carlos Akapo. In una partita assolutamente povera di contenuti tecnici, fa sobbalzare il "cucchiaio" dal dischetto del capitano equatoguineano quando, addirittura, i "Tuoni" si trovavano ancora ad inseguire il Mali per via dell'errore iniziale di Emilio Nsue. Quanta personalità da parte del terzino destro del Cadice!

Il peggiore

Ibrahima Traoré. La bocca da fuoco del Mali (e dei norvegesi del Sarpsborg) non riesce a sfondare. Davvero deludente, questa volta, il suo apporto offensivo.

Rivivi Mali-Guinea Equatoriale (contenuto premium)

Premium Calcio Mali - Guinea Equatoriale 03:09:44 Replica

Coppa d'Africa Da Queiroz a Beaumelle: le storie di tutti i ct della Coppa d'Africa 30/11/2021 A 14:32