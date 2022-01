Il Marocco si spaventa dopo il capolavoro di Mhango al 7' dalla lunga distanza. Poi, però, ci pensano En-Nesyri di testa e, come sempre, Achraf Hakimi con un'altra perla su calcio di punizione al minuto 70. Leoni dell'Atlante ai quarti di finale dove affronteranno la vincente di Costa d'Avorio-Egitto. Tutto questo al termine di una gara sostanzialmente dominata e interessata da un repentino cambio di sede: si è giocato, infatti, allo stadio Ahmadou Ahidjo di Yaoundé e non a Olembé. Dopo i fatti a margine di Camerun-Comore , le indagini in corso e il rispetto per le vittime, hanno portato allo spostamento.

Il tabellino

MAROCCO-MALAWI 2-1

Marocco (4-4-2): Bono; Hakimi, Aguerd, Saïss, Masina; Louza (80' Barkok), Amrabat, Amallah, Boufal (81' Munir El Haddadi); El Kaabi (53' R. Mmaee), En-Nesyri (88' Aboukhlal). Ct: Halilhodzic.

Malawi (4-4-2): Thomu; Sanudi (79' Davie), Chaziya, Chembezi, L. Chirwa; Mhone (45'+4 Phiri Junior), J. Banda, Idana (80' Ngalande), Madinga (79' Fodya); Muyaba (46' Mbulu), Mhango. Ct: Marinică.

Arbitro: Pacifique Ndabihawenimana (Burundi).

Gol: 7' Mhango (Mal), 45'+2 En-Nesyri (Mar), 70' Hakimi (Mar).

Assist: J. Banda (Mal, 0-1), Amalah (Mar, 1-1).

Note - Recupero: 4+4. Ammoniti: Madinga, Sanudi, Mhango.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

La cronaca della partita in 14 momenti chiave

7' - GOL DEL MALAWI CON GANADINHO MHANGO! UNA RETE PAZZESCA! L'attaccante degli Orlando Pirates prende la mira da 35 metri su appoggio di John Banda e, con un destro sensazionale, pesca Bono fuori dai pali: 0-1!

Mhango da casa sua: è il gol più bello della Coppa, Bono ko

17' - BOUFAL METTE AL CENTRO PER LOUZA! Il numero 7 marocchino, dalle retrovie, scarica il tiro, respinto centralmente da Thomu!

20' - EN-NESYRI! L'attaccante marocchino del Siviglia Si gira col mancino in area: palla che esce di pochissimo!

23' - MALAWI AD UN PASSO DEL RADDOPPIO! Lancio lungo di Mhone per il solito, velocissimo Mhango, che incrocia il sinistro a tu per tu con Bono: palla larga di pochissimo!

28' - PUNIZIONE CALCIATA DA HAKIMI! Grandissimo intervento di Thomu sulla palla diretta sotto l'incrocio. Poi il portiere delle Fiamme respinge anche il tentativo di correzione a rete di En-Nesyri!

34' - TRAVERSA DEL MAROCCO CON SAISS! Il centrale dei Wolves colpisce, col ginocchio, il legno più alto su punizione dalla destra.

41' - BOUFAL PER HAKIMI! Rasoterra deviato sul palo da parte di Thomu!

Anche Hakimi ci prova, ma l'ex Inter centra in pieno il palo

41' - BOUFAL! Aggancio, sterzata e rasoterra sottomisura: ancora Thomu, coi piedi!

43' - LOUZA MANDA BOUFAL AL TIRO! Davanti allo specchio, tutto solo, l'attaccante dell'Angers calcia alto!

45'+2 - GOL DEL MAROCCO CON EN-NESYRI! Colpo di testa vincente sotto porta su destro a giro di Amallah: 1-1. Poco prima, però, un corner erroneamente concesso alla selezione di Halilhodzic.

Si sblocca bomber En-Nesyri: il Marocco torna in partita

45'+4 - AMMALLAH DI TESTA A PORTA VUOTA! Palla sull'esterno alto della rete: il Marocco vicinissimo a ribaltarla!

70' - GOL DEL MAROCCO CON HAKIMI! Altra punizione pazzesca dell'ex Inter: destro da 25 metri imprendibile con palla che sfiora il palo interno e s'insacca sotto il sette! E' 2-1, gara ribaltata!

Altra perla di Hakimi su punizione: rivivi il gol dell'ex Inter

78' - EN-NESYRI FALLISCE IL COLPO DEL KO! Praticamente un rigore in movimento per l'attaccante del Siviglia, che calcia di pochissimo a lato su deviazione non ravvisata dalla terna arbitrale.

90'+3 - DA LONTANO HAKIMI! Thomu respinge sui piedi di Munir El Haddadi, che da due passi non riesce a insaccare, colpendo il palo esterno!

Il momento social

Il migliore

Hakimi. Altra perla stratosferica su calcio di punizione dopo quella contro il Gabon. Come dice il suo compagno di squadra al PSG Kylian Mbappé, attualmente il miglior terzino destro al mondo.

Il peggiore

Masina. Da un terzino all'altro. Da una prestazione di un certo tipo, al suo esatto opposto: non si contano gli appoggi errati dall'italo-marocchino del Watford ex Bologna.

