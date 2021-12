Victor Osimhen ha rinunciato definitivamente alla partecipazione alla Coppa d’Africa 2021. Confermate le indiscrezioni emerse nella tarda serata di ieri da alcuni media nigeriani, tra cui The Day Live. La decisione è maturata direttamente dal calciatore del Napoli, che, in accordo col ct ad interim Austin Eguavoen e col presidente federale Amaju Pinnick, ha deciso di non alimentare polemiche e rinunciare ad essere in Camerun dopo la positività al Covid-19, maturata negli scorsi giorni. Al posto del numero 9 azzurro, il ct ha convocato Kevin Onyekuru dell'Olympiacos.

Dove guardare la Coppa d'Africa in tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Le gare saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

