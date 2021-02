È l'MVP del match con una doppietta, ritrovando il gol che mancava dal 20 gennaio scorso: quando realizzò il gol vittoria col Napoli in Supercoppa. Rete che gli valse anche il record, per essere diventato il miglior marcatore di sempre. 20 gennaio, quindi non tantissimo tempo fa, ma per Cristiano Ronaldo qualche giorno senza gol è come non repirare, ma il portoghese ha subito risposto presente realizzando il 761a e 762a rete della propria carriera. Cristiano Ronaldo che non ha giocato gli interi 90 minuti della sfida contro l'Inter, con Pirlo che lo ha sostituito al 76' per fare posto a Morata. L'Inter stava attaccando, ma anche CR7 ha bisogno di un po' di riposo ogni tanto...