Cristiano Ronaldo ha fatto la storia, è proprio il caso di dirlo. Con il gol al Napoli, sono 760 le reti in carriera del portoghese tra squadre di club e Nazionali. Una rete come le altre verrebbe da dire, ma in realtà è un gol che vale qualcosa in più. CR7, infatti, ha così superato l'ultimo ostacolo per diventare il miglior bomber di sempre nella storia del calcio: superato Bican 'fermo' a 759. Contro il Sassuolo il gol dell'aggancio all'ex cecoslovacco, oggi il sorpasso dal sapore di storia.

Pelé era già stato superato qualche settimana fa, nonostante il brasiliano abbia ribadito - sul suo personale account di instagram - di aver segnato in carriera la bellezza di 1283 gol e di essere lui il più prolifico della storia. Va infatti specificato che questa non è una classifica ufficiale FIFA, visto che il massimo organismo del calcio internazionale ha ammesso che giocatori come Bican o Puskas potrebbero aver segnato anche più del dato attuale. Al tempo non c'era un attento conteggio di tutti i gol, ma resta il dato impressionante di Cristiano Ronaldo che è arrivato fino a 760, passando dal ruolo di ala a quello di attaccante.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio la classifica dei bomber di tutti i tempi. In questa classifica sono contati solo i gol con squadre di club e Nazionali, ma non Nazionali olimpiche e squadre giovanili.

La classifica aggiornata

Giocatore Gol 1. Cristiano Ronaldo 760 2. Josef Bican 759* 3. Pelé 757 4. Romário 746* 5. Gerd Müller 729 6. Messi 719 7. Ferenc Puskás 706* 8. Eusébio 620 9. Ferenc Deák 579 10. Túlio Maravilha 575

*La FIFA ha ammesso che potrebbero aver segnato altri più gol

I gol di Ronaldo

Squadra Gol/presenze Real Madrid 450 gol in 438 presenze Manchester United 118 gol in 292 presenze Juventus 85 gol in 109 presenze Sporting 5 gol in 31 presenze Nazionale portoghese 102 gol in 170 presenze Totale 760 gol in 1040 presenze

Intanto, il portoghese ha raggiunto quota 85 reti in 109 presenze in tutte le competizioni con la maglia della Juventus. È il Real Madrid, ovviamente, la squadra in cui ha segnato di più con 450 reti in 438 presenze: più di una rete a partita. Poi il Manchester United (118 gol), Juventus (85), Sporting (5) e Nazionale (102).

Come segna Ronaldo? Il dettaglio

Come segna? Gol Da dentro l'area 515 Da fuori area 55 Su rigore 133 Su punizione 57 Gol di destro 488 Gol di sinistro 139 Gol di testa 131 Gol con altre parti del corpo 2

Un attaccante che segna in tutti i modi. Uno dei migliori realizzatori su calcio di rigore (anche se ha appena trovato il quarto errore da quando è alla Juve), uno dei più precisi anche su calcio di punizione. Ma nel dettaglio possiamo ammirare anche quanti gol Ronaldo riesca a realizzare sia col piede sinistro (non il suo preferito) che di testa.

