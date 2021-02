Dopo il successo per 2-1 nella semifinale d'andata giocata settimana scorsa a San Siro, è evidente che la Juventus parta col favore del pronostico rispetto all'Inter in vista del match di ritorno che mette in palio la qualificazione alla finalissima di Coppa Italia. Ai nerazzurri di Antonio Conte serve una vera e propria impresa: per passare il turno dovranno vincere con almeno 2 gol di scarto oppure con qualsiasi risultato ma segnando almeno 3 reti. Non è esagerato definirla un'impresa, soprattutto alla luce dei risultati ottenuti dai nerazzurri da quando esiste lo Stadium, ovvero dalla stagione 2011-12.